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أخبار العالم

الصين تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:23 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك في انخفاض عن الأمس حيث سجلت 16 إصابة. 

وقالت اللجنة إن الإصابات الجديدة جميعها وافدة من الخارج، ليصبح اليوم التاسع على عدم تسجيل أي إصابات محلية في الصين. 

فيما سجلت الصين 16 حالة حاملة للفيروس  دون أي أعراض، مقابل تسجيل 27 حالة دون أعراض أمس. 

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي 84981 بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

ويعد هذا الانخفاض مبشر حيث شعر المسئولون في الصين بالخطر عقب ظهور العديد من الحالات في العاصمة بكين، إلا أنها استطاعت السيطرة من جديد. 
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