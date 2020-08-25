AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فى ذكرى ميلاد مدحت السباعي.. ناهد السباعي تكشف عدد زيجات والدها

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:46 ص
مدحت السباعى
مدحت السباعى
Advertisements
أحمد إبراهيم
يوافق اليوم، ذكرى ميلاد المخرج مدحت السباعى، والذى قدم عديدا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية. 

ولد مدحت السباعى فى 25 أغسطس 1949 وأخرج بعض المسلسلات والأفلام وتزوج المنتجة ناهد فريد شوقي ابنة فريد شوقي وزوجته هدى سلطان وانفصل عنها بعد انجاب ابنتهما ناهد التى تعمل كممثلة وابنته الأخرى نجوى.

وتوفى فى 21 مايو 2014 عن عمر 64 عامًا. ومن المعروف أن مدحت السباعي هو ابن الشاعر الكبير عبد المنعم السباعي الذي تغنى بشعره كبار المطربين أمثال أم كلثوم وعبد الوهاب ونجاة وشادية.

وكشفت الفنانة المصرية، ناهد السباعي، أن والدها المخرج الراحل، مدحت السباعي، تزوج 18 مرة طيلة حياته، معتبرة أن الرقم كبير للغاية، كما وصفت والدها بـ"الحبيب".

وأوضحت ناهد السباعي في لقاء تلفزيوني أنه على الرغم من أنها كانت تحب والدها بشدة، وكانت هناك علاقة خاصة تجمع بينهما، إلا أنها لن ترتبط بشخص تزوج هذا العدد من الزيجات.

وأشارت حفيدة فريد شوقي وهدى سلطان أنها تفضل الارتباط بشخص يحبها وحدها، وأن تكون علاقتهما معًا مستقرة وطويلة الأمد، لذلك هي صبورة للغاية قبل الإقدام على الزواج، خاصة وأنها لا تحب فكرة الطلاق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى عيد ميلادها.. زيجات سمية الألفى وإجهاضها 12 مرة وسر ندمها

زوجة لا تكفي.. أحمد سعد يحضر لـ الزيجة الرابعة.. وغادة عبد الرازق عروسة للمرة 11

احتفالا بمئوية ميلاد فريد شوقي.. قصص الحب والزواج في حياة وحش الشاشة

في ذكري ميلاد رشدي أباظة .. تفاصيل الزيجات الخمس لدنجوان السينما المصرية

ذكرى ميلاد كهرمانة السينما.. 4 رجال في حياة هدى سلطان

فى ذكرى ميلادها.. 5 معلومات لا تعرفها عن هدى سلطان

ترشيحاتنا

بعد اعتراض الرئيس عليه.. 4 تعديلات أجراها النواب على التجارب السريرية

احتجاجات في ولايات أمريكية عقب إطلاق الشرطة النار على رجل أسود.. صور

الأهلي يكشف سبب غضبه من سيف زاهر وإبراهيم فايق

سعر صرف الريال السعودي اليوم الثلاثاء

حتى لا تهتز صورة أحمد زكي.. محمد صبحي يوجه رسالة قوية لـ محمد رمضان

في الأيام الأخيرة من حملها.. إطلالة جذابة لـ دنيا بطمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ألقوه من السفينة.. العثور على رجل عائم في عرض البحر لمدة 3 أيام | صور

مشاهد مصورة.. ضرب وسوء معاملة البقر حتى الموت داخل مزرعة شهيرة| صور

مين أحلى؟.. نجمات تألقن باللون الأبيض في صيف 2020