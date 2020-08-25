فى ذكرى ميلاد مدحت السباعي.. ناهد السباعي تكشف عدد زيجات والدها

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ولد مدحت السباعى فى 25 أغسطس 1949 وأخرج بعض المسلسلات والأفلام وتزوج المنتجة ناهد فريد شوقي ابنة فريد شوقي وزوجته هدى سلطان وانفصل عنها بعد انجاب ابنتهما ناهد التى تعمل كممثلة وابنته الأخرى نجوى.





وتوفى فى 21 مايو 2014 عن عمر 64 عامًا. ومن المعروف أن مدحت السباعي هو ابن الشاعر الكبير عبد المنعم السباعي الذي تغنى بشعره كبار المطربين أمثال أم كلثوم وعبد الوهاب ونجاة وشادية.





وكشفت الفنانة المصرية، ناهد السباعي، أن والدها المخرج الراحل، مدحت السباعي، تزوج 18 مرة طيلة حياته، معتبرة أن الرقم كبير للغاية، كما وصفت والدها بـ"الحبيب".





وأوضحت ناهد السباعي في لقاء تلفزيوني أنه على الرغم من أنها كانت تحب والدها بشدة، وكانت هناك علاقة خاصة تجمع بينهما، إلا أنها لن ترتبط بشخص تزوج هذا العدد من الزيجات.



