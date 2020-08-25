أخبار الفن.. سعد لمجرد ينعي خالته.. بوسي شلبي تزور قبر رجاء الجداوي.. وفاة ثريا جبران .. محمد صبحي يوجه رسالة لـ محمد رمضان

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالفنانين والمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:





نشر المطرب سعد لمجرد، تعليقا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" يعلن فيه حزنه الشديد لرحيل خالته.





نشرت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، صورًا للإعلامية بوسي شلبي أثناء زيارتها قبر والدتها، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





توفيت الفنانة المغربية ثريا جبران، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان عن عمر يناهز 68 عاما.





كشف الفنان محمد صبحى عن رأيه فى تجسيد محمد رمضان لشخصية الفنان الراحل أحمد زكى فى عمل درامى والذى تم الإعلان عنه منذ فترة قصيرة ولكن تم تاجيله لعام 2022.



