وداعا يا حنينة.. سعد لمجرد ينعي خالته

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وقال سعد لمجرد : إنا لله و إنا إليه راجعون ، وداعا خالتي حبيبتي الحنينة، الله يرحمك و يغفر لك ، ادعو لخالتي "ثورية جبران" بالرحمة و مغفرة الذنوب وجنات الفردوس الاعلى".

وكانت تخطت أغنية "عدى الكلام" لـ الفنان سعد لمجرد، حاجز الـ40 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 15 يوليو الجاري.





وتصدرت أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد، التي كتب كلماتها أمير طعيمة ولحنها عزيز الشافعى وقام بالتوزيع الموسيقي توما، قائمة التوب 5 على تطبيق انغامي فى مصر والمغرب.





واحتفالًا بطرح الأغنية وتصدرها قائمة التوب 5 على أنغامي قام سعد لمجرد بمشاركتها مع متابعيه عبر ستورى انستجرام أنغامي وعبر من خلاله عن حبه وشكره لمنصة أنغامي.



