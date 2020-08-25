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أخبار العالم

وزير الخارجية الإسرائيلي: يجب تمديد حظر توريد السلاح لـ إيران

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:30 ص
وزير الخارجية الإسرائيلي
وزير الخارجية الإسرائيلي جابي اشكنازي
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سمر صالح
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جابي اشكنازي اليوم الثلاثاء أنه يجب تمديد حظر توريد السلاح لـ إيران.

وكان أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أنه سيقوم بزيارة دبلوماسية الى المنطقة، ويلتقي خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن.
 
وستكون هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها راب بزيارة دبلوماسية للمنطقة منذ توليه منصبه في ديسمبر الماضي.
 
وبحسب وقع i24news الإسرائيلي، فإن راب سيلتقي خلال زيارته رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش بيني جانتس ووزير الخارجية جابي أشكنازي، كما سيلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ابو مازن.
 
وذكر أنه من المتوقع أن يدعو راب نتنياهو وعباس لاستئناف المفاوضات، التي يقول إنه يجب إجراؤها على أساس حل الدولتين.
 
وقال راب في بيان صادر عنه "تعليق ضم إسرائيل لأراضي الضفة خطوة حيوية نحو شرق أوسط أكثر هدوء، ومن المهم البناء على هذه الديناميكية الجديدة، ولكن في النهاية يمكن فقط للحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية التفاوض على حل الدولتين، وهو أمر ضروري لضمان سلام مستقر".
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