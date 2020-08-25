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أخبار العالم

فور وصوله.. ملك الأردن يعقد لقاء مع رئيس الوزراء العراقي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:00 م
جمهورية العراقية
جمهورية العراقية -المملكة الأردنية
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مـيـس رضـا
عقد الملك عبد الله الثاني ملك الاردن لقاء مع رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قبيل انعقاد القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية وذلك فور وصوله إلى العاصمة الأردنية عمان.

وتوجه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى العاصمة الاردنية عمان للمشاركة بالقمة الثلاثية العراقية الاردنية المصرية التي ستعقد في وقت لاحق اليوم.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء  ان اللقاء سيجمع الكاظمي مع الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية "

وأضاف البيان أن "القمة الثلاثية ستركز على ملفات التعاون الاقتصادي والشراكة بين الدول الثلاث، فضلًا عن بحث تعزيز الجوانب الاستثمارية والتجارية".

وتابع أن "القمة ستتطرق ايضا الى بحث الملفات الإقليمية وكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وتعد هذه القمة "الثالثة" حسبما أعلن الديوان الملكى الأردنى، و ستركز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية"، حيث عقدت القمة الثلاثية الأولى في القاهرة في مارس 2019، تبعتها قمة ثلاثية عقدت في نيويورك في سبتمبر من العام الماضي".

وركز اجتماع القاهرة على "التكامل والتعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث، وتعزيز وتطوير المناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

أما في نيويورك، فأكد قادة الدول الثلاث "أهمية حصول الشعب الفلسطيني على كل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة القابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشريف، على أساس حل الدولتين"، وحضوا المجتمع الدولي على التحرك لـ"وقف بناء وتوسعة المستوطنات (الإسرائيلية) غير الشرعية والخطوات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفض وإدانة ضم أي أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
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