تأجيل جلسة محاكمة البشير و27 آخرين بقضية انقلاب 1989

أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها، بتأجيل جلسة محاكمة البشير و27 آخرين بقضية انقلاب 1989 إلى مطلع سبتمبر، بعد انعقادها اليوم.





وكانت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، قد أفادت باستئناف المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة مولانا عصام الدين محمد ابراهيم قاضي المحكمة العليا جلساتها اليوم والخاصة بمحاكمة الرئيس المعزول عمر البشير و27 آخرين المتهمين فى قضية انقلاب يونيو 1989بقاعة معهد تدريب العلوم القانونية والقضائية باركويت.





واستأنفت المحكمة جلساتها بعد أن أيدت محكمة الاستئناف بالخرطوم قرارمحكمة الموضوع برفض وشطب الطلب المتعلق باطلاق سراح ثلاثة من المتهمين من المؤتمر الوطني بالضمانة والمقدم من محاميهم .





وجدير بالذكر أنه قد تم تعليق هذه المحاكمة في 10 أغسطس بناء على طلب الدفاع واستغرقت الجلسة الأولى ساعة واحدة فقط لأن القاعة لم تستوعب محامي الدفاع وعددهم 191.





ويحاكم المتهمون الـ 28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة عام 1989، وهي محاكمة غير مسبوقة في العالم العربي.





وقال هاشم الجعلي محامي عمر البشير لوكالة فرانس برس "تم إبلاغ المتهمين في السجن باستئناف المحاكمة الثلاثاء".



