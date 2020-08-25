AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تأجيل جلسة محاكمة البشير و27 آخرين بقضية انقلاب 1989

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:16 م
صدى البلد
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها، بتأجيل جلسة محاكمة البشير و27 آخرين بقضية انقلاب 1989 إلى مطلع سبتمبر، بعد انعقادها اليوم.

وكانت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، قد أفادت باستئناف المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة مولانا عصام الدين محمد ابراهيم قاضي المحكمة العليا جلساتها اليوم والخاصة بمحاكمة الرئيس المعزول عمر البشير و27 آخرين المتهمين فى قضية انقلاب يونيو 1989بقاعة معهد تدريب العلوم القانونية والقضائية باركويت. 

واستأنفت المحكمة جلساتها بعد أن أيدت محكمة الاستئناف بالخرطوم قرارمحكمة الموضوع برفض وشطب الطلب المتعلق باطلاق سراح ثلاثة من المتهمين  من المؤتمر الوطني بالضمانة والمقدم من محاميهم .

 وجدير بالذكر أنه قد تم تعليق هذه المحاكمة في 10 أغسطس بناء على طلب الدفاع واستغرقت الجلسة الأولى ساعة واحدة فقط لأن القاعة لم تستوعب محامي الدفاع وعددهم 191.

ويحاكم المتهمون الـ 28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة عام 1989، وهي محاكمة غير مسبوقة في العالم العربي.

وقال هاشم الجعلي محامي عمر البشير لوكالة فرانس برس "تم إبلاغ المتهمين في السجن باستئناف المحاكمة الثلاثاء".

ورفضت محكمة الاستئناف طلب محامي الدفاع الإفراج عن ثلاثة متهمين لقاء كفالة وكانت المحاكمة عُلقت بانتظار هذا القرار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تصل عقوبتها للإعدام.. البشير يمثل غدا أمام محكمة خاصة بتهمة الانقلاب على الحكومة في 1989

انعقاد الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

ترشيحاتنا

الغيابات تحاصر الأهلي قبل مواجهة الجونة في الدوري

قائمة أسعار سيارات شيري chery اليوم في مصر .. صور

هل يجوز قول سيدنا قبل النبي في التشهد الثاني.. اعرف الرأي الشرعي

الناطق باسم الحكومة الكويتية: عودة الوافدين إلى البلاد ستكون تدريجية

للعمالة غير المنتظمة.. صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسية اليوم بإجمالي 800 مليون

صدى البلد يكشف كواليس فسخ تعاقد حسين السيد مع الصفاقسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة أسعار سيارات شيري chery اليوم في مصر .. صور

حالة فوضى.. لحظة طرد مسافرة من رحلة جوية وسط تصفيق الركاب

حفل زفاف مشئوم يتسبب في إصابة 53 شخصا بكورونا بولاية أمريكية