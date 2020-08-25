الإعدام لقاتلة زوجها بمساعدة عشيقها في البحيرة

أصدرت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة الرحمانية، برئاسة المستشار إبراهيم الطربلي، وعضوية المستشارين حسام الصياد وإيهاب شعبان، وأمانة سر عبد الجليل خليفة، اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام شنقًا علي المتهمة "زنيب.س 23 سنة" بقتل زوجها بمساعدة عشيقها المتهم "أسامة.ا32 سنة".





وكانت محكمة جنايات دمنهور قررت في جلسة 18 يوليو الماضي، إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي فيها وحددت جلسة 25 أغسطس 2020 للنطق بالحكم، والذي جاء فيه بأنه لا سبيل لدرء القصاص.





اقرأ ايضا| رفضت السفر معاه فضربها بالنار .. اعترافات مثيرة لقاتل زوجته بالإسماعيلية





ترجع الجريمة إلى 29 يونيو 2019 عندما تلقي اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بعثور الأهالي علي جثة سعد.م.ع 32 عامًا، ملقاة بأحد المصارف بمدخل قرية كوم الطرفاية التابعة لمركز كفر الدوار.





وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد حازم عزت رئيس فرع البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، والمقدم هاني صبحي والنقيب محمود قاسم والرائد أحمد الشرقاوي، رئيس مباحث كفر الدوار، وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الجريمة هي زوجة المجني عليه زنيب.س.ع.ا 23 عامًا، وعشيقها أسامة.ا.ج 32 عامًا وتم ضبطهما.