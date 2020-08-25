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فن

هاجر الإبياري تتغزل فى زوجها: حبيبي لو نزل على الأرض فيه ناس تعتزل

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 06:39 م
محمد دياب وزوجته
محمد دياب وزوجته
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محمد بدران
نشرت هاجر الإبياري زوجة الفنان محمد دياب صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 

وظهرت هاجر بصحبة زوجها الفنان محمد دياب  و كتب معلقه: "ده حبيبي لو نزل ع الارض فيه ناس تعتزل"

يذكر أن محمد دياب، خاض الموسم الرمضاني الماضي 2020، بأكثر من مسلسل هم "فرصة تانية" لـ ياسمين عبد العزيز، والاختيار لـ أمير كرارة، و"البرنس" لـ محمد رمضان.

مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى، بجانب نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم، آيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبد.

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