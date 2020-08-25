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مرأة

بـ الشيفون الأبيض.. أنغام بإطلالة تخطف الأنظار على البحر

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:23 م
أنغام
أنغام
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نهى هجرس
نشرت الفنانة أنغام، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة تبرز جمالها.

وأطلت بها أنغام، بفستان قصير باللون الأبيض من الشيفون الذى يبرز عن جمالها ورشاقتها.


ومن الناحية الجمالية، أعتمدت أنغام في المكساج على اللون البنى للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح.

وتركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة، ووضعت وردة باللون الأبيض كأسسوارات للشعر.

ووضعت قرطا باللون الأخضر اكسسوارات لإكمال إطلالتها.
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