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فن

كيف ساهم عادل إمام بشهرتها في مصر.. رحيل الوزيرة الفنانة ثريا جبران

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:45 م
عادل إمام - ثريا
عادل إمام - ثريا جبران
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محمد نبيـل
حرصت وسائل الإعلام المغاربية منذ رحيل الفنانة الكبيرة ثريا جبران على فرد عدد من التقارير لسرد مسيرتها الفنية المرموقة.

وقد رحلت فقيدة المسرح المغربي عن عمر ناهز الثامنة والستين عاما بعد صراع مع المرض حسب بيان التأبين الصادر عن النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية.

وقد عرفها الجمهور المصري بسبب نتكريم الزعيم عادل إمام بالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، حيث سلمته التكريم وبدت منبهرة بالزعيم الذي حرص على مبادلتها كامل الود.

شاركت أيقونة المسرح المغربي التي دخلت أيضا بيوت المغاربة عبر أعمال تلفزيونية وسينمائية في مسرحيات عرضت في فرنسا والجوار المغاربي والقاهرة وبغداد.

كما توّجت تجربتها العربية بالحصول على جائزة أحسن ممثلة عربية في مهرجان بغداد عام 1985، إلى جانب تقلدها وزارة الثقافة بالمغرب.

وكانت "جبران" قد تعرضت لأزمة صحية حرجة، بسبب مضاعفات مرض السرطان، ما استلزم نقلها لمستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمدينة الدار البيضاء بالمغرب منذ أيام.
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