AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حماية المستهلك: غرامة من 20 ألفا حتى مليون جنيه على المدارس والجامعات غير الملتزمة برد مصروفات النقل

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:51 م
أحمد سمير فرج القائم
أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك
Advertisements
نجحت مباحث تموين الأقصر بقيادة العقيد محمد فاضل رئيس مباحث التموين من ضبط 17 جوال دقيق بلدى مخابز بطاحونة غلال بمنطقة الكرنك ملك م. س . ا قبل بيعها بالسوق السوداء. 

يأتى ذلك فى إطار مجهودات مباحث التموين بمحافظة الأقصر لرصد المخالفات ومنع الغش التجارى.


وأوضح رئيس مباحث التموين بالأقصر انه تم تحرير محضر رقم 7648 جنح قسم الأقصر والتحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب الطاحونة لحين عرضه على النيابة العامة. 

وأكد استمرار حملات التفتيش من قبل مباحث التموين لضبط المخالفات التموينية و ضمان جودة السلع المقدمة للمواطنين.

يأتى ذلك وفقا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر و اللواء عصام يس مدير أمن الأقصر. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلمانية تطالب الأجهزة المعنية برد جزء من المصروفات الدراسية

برلمانية: بحث أزمة المصروفات الدراسية مع المدارس الخاصة

ننسق مع وزارة التعليم .. حماية المستهلك: نتلقى شكاوى أولياء الأمور حول مصروفات المدارس الخاصة

النصف الثاني من العام الدراسي الماضي.. "حماية المستهلك" يبحث استعادة مصروفات باص المدرسة

بشرى| حماية المستهلك يبحث مع التعليم استرداد أولياء الأمور لمصاريف الباص

غرامة تصل إلى 2 مليون.. حماية المستهلك ترحل مصروفات الباص للعام المقبل..فيديو

ترشيحاتنا

عشان الصعايدة ميزعلوش.. التفاصيل الكاملة لمشروع تطوير محطة سكة حديد بشتيل

20 أكتوبر آخر معاد .. تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين

ظافر العابدين يعلق على الخطوط الجوية التونسية

مصير الأهلى والزمالك .. الكاف يحسم موقفه من تأجيل نصف نهائى أبطال إفريقيا

كيفية الخشوع في الصلاة.. نصائح تجعلك خاشعا في صلاتك

البنك المركزي يعدل مواعيد العمل بالبنوك.. اعرفها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تنظيف القولون.. بوصفات طبيعية

بـ الشيفون الأبيض.. أنغام بإطلالة تخطف الأنظار على البحر

أسعار كيا سبورتاج 2020 في مصر ..صور