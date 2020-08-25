حماية المستهلك: غرامة من 20 ألفا حتى مليون جنيه على المدارس والجامعات غير الملتزمة برد مصروفات النقل

نجحت مباحث تموين الأقصر بقيادة العقيد محمد فاضل رئيس مباحث التموين من ضبط 17 جوال دقيق بلدى مخابز بطاحونة غلال بمنطقة الكرنك ملك م. س . ا قبل بيعها بالسوق السوداء.





يأتى ذلك فى إطار مجهودات مباحث التموين بمحافظة الأقصر لرصد المخالفات ومنع الغش التجارى.









وأوضح رئيس مباحث التموين بالأقصر انه تم تحرير محضر رقم 7648 جنح قسم الأقصر والتحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب الطاحونة لحين عرضه على النيابة العامة.





وأكد استمرار حملات التفتيش من قبل مباحث التموين لضبط المخالفات التموينية و ضمان جودة السلع المقدمة للمواطنين.



