AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الاحتفال بسيامة كاهن جديد للخدمة بكنيسة "قلب يسوع" الكاثوليكية بأسيوط

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:45 م
سيامة كاهن جديد بكنيسة
سيامة كاهن جديد بكنيسة قلب يسوع بأسيوط
Advertisements
سامح سلام
ترأس صاحب النيافة الأنبا كيرلس وليم مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي الاحتفالى بمناسبة السيامة الكهنوتية للشماس الإنجيلي وسيم وهيب باسم الأب وسيم، وذلك بكنيسة قلب يسوع الأقدس بالقوصية بإيبارشية أسيوط.

شارك في الصلاة ومراسم السيامة، أصحاب النيافة الأنبا توماس عدلي مطران إيبارشية الجيزة وبني سويف والفيوم للأقباط الكاثوليك، والأنبا دانيال لطفي مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، والأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك.
أقرأ أيضا ..


كما حضر صلاة القداس أيضًا الأب أنطون رزق الله، والأب كيرلس عازر، والأب فرنسيس حلمي رعاة الكنيسة، والأب ميلاد اللعازري المرشد الروحي للأب وسيم، ولفيف من الآباء الكهنة من مختلف الإيبارشيات.

كذلك شارك في الصلاة عدد من الرهبان والراهبات من الرهبانيات المختلفة، بالإضافة إلى كافة الشمامسة من الكلية الإكليريكية، وخورس شمامسة الكنيسة، وفريق الكورال بالكنيسة وشعب الرعية، وأسرة الشماس المحتفي به.

كان صاحب الغبطة البطريرك إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والاساقفة بمصر، قد وجه أمس رسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح  السيسي ، والى مجلس النواب، بعد الموافقة النهائية على إنشاء هيئة أوقاف كاثوليكية.

وأكد البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق – في بيان له اليوم – أن خطوة إنشاء هيئة أوقاف كاثوليكية تعد خطوة فعالة وايجابية لترسيخ مبدأ المواطنة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأنبا باسيليوس يحتفل بتدشين كنيسة مارجرجس للأقباط الكاثوليك بسوهاج

مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك يزور كنيسة السيدة العذراء بالجززراة

بطريرك الكاثوليك يرأس صلوات القداس بالمقر البطريركي بكوبري القبة

بطريرك الكاثوليك يحتفل بعيد السيدة العذراء بكنيسة قلب يسوع بمصر الجديدة

ترشيحاتنا

بقيمة 14 جنيها للجرام.. تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-8-2020

ما هو اسم الشاهد الوارد في قوله «وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا».. 4 أقوال للعلماء

حصل على شقة وتركها .. متحدث التضامن يكشف تفاصيل مثيرة عن يتيم أشعل السوشيال ميديا

أفضل الأعمال عند الله.. 11 عملا تدخلك الجنة وترفع درجتك

العثور على أم لاجئة ميتة بجوار رضيعها في ظروف غامضة

يا جمال بحرك يا مصر.. شاهد هالة صدقي بإطلالة رشيقة في إجازتها الصيفية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تنظيف القولون.. بوصفات طبيعية

بـ الشيفون الأبيض.. أنغام بإطلالة تخطف الأنظار على البحر

أسعار كيا سبورتاج 2020 في مصر ..صور