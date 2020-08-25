الاحتفال بسيامة كاهن جديد للخدمة بكنيسة "قلب يسوع" الكاثوليكية بأسيوط

ترأس صاحب النيافة الأنبا كيرلس وليم مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك ، صلاة القداس الإلهي الاحتفالى بمناسبة السيامة الكهنوتية للشماس الإنجيلي وسيم وهيب باسم الأب وسيم، وذلك بكنيسة قلب يسوع الأقدس بالقوصية بإيبارشية أسيوط.





شارك في الصلاة ومراسم السيامة، أصحاب النيافة الأنبا توماس عدلي مطران إيبارشية الجيزة وبني سويف والفيوم للأقباط الكاثوليك، والأنبا دانيال لطفي مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، والأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك.

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كما حضر صلاة القداس أيضًا الأب أنطون رزق الله، والأب كيرلس عازر، والأب فرنسيس حلمي رعاة الكنيسة، والأب ميلاد اللعازري المرشد الروحي للأب وسيم، ولفيف من الآباء الكهنة من مختلف الإيبارشيات.





كذلك شارك في الصلاة عدد من الرهبان والراهبات من الرهبانيات المختلفة، بالإضافة إلى كافة الشمامسة من الكلية الإكليريكية، وخورس شمامسة الكنيسة، وفريق الكورال بالكنيسة وشعب الرعية، وأسرة الشماس المحتفي به.





كان صاحب الغبطة البطريرك إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والاساقفة بمصر، قد وجه أمس رسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والى مجلس النواب، بعد الموافقة النهائية على إنشاء هيئة أوقاف كاثوليكية.





وأكد البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق – في بيان له اليوم – أن خطوة إنشاء هيئة أوقاف كاثوليكية تعد خطوة فعالة وايجابية لترسيخ مبدأ المواطنة.



