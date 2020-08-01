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أخبار البلد

بعد انقطاع 5 أشهر.. مطران سمالوط يترأس اجتماع الآباء الكهنة

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:47 م
نيافة الأنبا بفنوتيوس
نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط
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سامح سلام
ترّأس صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، اجتماع الآباء الكهنة الشهري بعد انقطاع دام خمسة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد والذي  تم على أثره  تعليق كافة القداسات والاجتماعات والصلوات الكنسية.

وناقش نيافة الأنبا بفنوتيوس مجموعة من الأمور المتعلقة بالخدمة والرعاية، فيما تقرّر عودة القداسات كل أيام الأسبوع ماعدا الجمعة والأحد، تفادياً للتكدس الوارد في هذين اليومين.. وذلك بداية من السبت 8 أغسطس الجاري حتى تتمكن كل الكنائس من الإستعدادات والترتيبات اللازمة لتنظيم الصلاة بطريقة آمنة.

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كما تقرر أن يكون الحضور في القداسات بحد أقصى فرد لكل مقعد بطريقة تبادلية وذلك لتحقيق التباعد الإجتماعي اللازم، وتقوم كل كنيسة بعمل جدول لكل الشعب الخاص بها بطريقة عادلة ومنتظمة تمكن من المشاركة للجميع.

كذلك تم التأكيد على ضرورة أخذ كافة . الإجراءات الاحترازية   الوقائية مثل ارتداء الكمامة واللفافة وزجاجة صرف المناولة والايشارب الخاص بكل متناول على حده، كما يمكن صلاة أكثر من قداس في اليوم إذا كان عدد الآباء الكهنة يسمح بشرط المحافظة على الشروط السابقة.

وتقرر أيضا الإستمرار في تعليق كافة الأنشطة والاجتماعات الروحية الكنسية والاكتفاء في هذه الفتره بالقداسات الإلهية، على ان يعقد الإجتماع الشهري القادم  يوم السبت ٥ سبتمبر  لتقييم الوضع ودراسة أي تعديلات بحسب ما يستجد من أوضاع.

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