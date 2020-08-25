تامر آمين يفجر مفاجأة بشأن انتقال أحمد فتحي لـ بيراميدز.. فيديو

فجر الإعلامي تامر أمين، مفاجأة من العيار الثقيل عن انتقال أحمد فتحى لاعب النادى الأهلى لـ نادي بيراميدز.





وقال تامر أمين، إن أحمد فتحى اتفق مع نادى بيراميدز، بالانتقال له من الموسم القادم، بمبلغ معين ولكن بعد أن شاهد رمضان صبحى سينتقل لـ بيراميدز بمبلغ كبير طالب بالمساواة.





ولفت تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، إلى أن نادي بيراميدز رفض طلب أحمد فتحى مساواته بـ رمضان صبحي وأيضا لاعب الأهلى السابق عبد الله السعيد.





وأشار تامر أمين إلى أن أحمد فتحي يفكر فى البقاء فى الأهلى حال موافقته، مؤكدا أنه من المتوقع أن تكون هناك جلسة بين أحمد فتى والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي.





وأوضح تامر أمين، أن الجانب الأيمن للنادي الأهلى يحتاج إلى لاعب قوى مثل أحمد فتحي.



