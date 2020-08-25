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مرأة

في الريجيم .. تعرف على الحد الأقصى لتناول العنب والتين والمانجو

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:46 م
الحد الأقصى لتناول
الحد الأقصى لتناول العنب والتين والمانجو في الرجيم
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آية التيجي
يمتنع الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية عن تناول بعض الفاكهة الصيفية، مثل : التين المانجو والعنب، وذلك لما تحتويه من سعرات حرارية عالية، لذا فهم يجدون من تناولها لكي لا تسبب في زيادة الوزن.

وعلق الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية، انه يمكن تناول الفاكهة الصيفية بأمان دون ان تسبب زيادة الوزن او الحرمان من تناولها، ولكن عليهم باتباع بعض الضوابط والشروط .


وأضاف حلمي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أنه يمكن تناول الفاكهة ذات السعرات الحرارية العالية بكميات محددة، وداخل إطار السعرات الحرارية المحددة لنا يوميا؛ حيث يمكن تناولها بأمن بدلا من وجبة الإفطار بكميات محددة.

وأشار حلمي، إلى ان تناول الفاكهة في وجبة الإفطار أو بعد وجبة الإفطار بساعة يتيح للجسم التعامل مع السعرات الحرارية العالية، وذلك عبر استغلال طاقة حرق الجسم العالية التي يتمتع بها في  الصباح.

وتابع حلمي، ان يجب تناول حبة متوسطة الحجم من المانجو ثلاث مرات فقط في الأسبوع، وبالنسبة لفاكهة العنب فيمكن تناول خمسة عشر حبة، أما عن التين حبتين حد أقصى في اليوم، أما إذا أردنا تناول المانجو عصير يجب أن يكون كوب واحد بدون سكر أو محلى بـ عسل نحل .
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