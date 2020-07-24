هل الفاكهة ممنوعة في الريجيم؟.. تعرف على علاقة تناول العنب والمانجو وزيادة الوزن

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من أجل حياة صحية أفضل .. تعرف كيف تحسب السعرات الحرارية في غذائك

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في تصريح لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن لكل الأطعمة التي نتناولها- بما فيها الخضروات و

- لها سعرات حرارية، وهو ما يجب ان نقوم بحسابه، وذلك حتى نتجنب زيادة الوزن أثناء اتباع الرجيم.

واكد القيعي