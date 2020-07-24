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مرأة

هل الفاكهة ممنوعة في الريجيم؟.. تعرف على علاقة تناول العنب والمانجو وزيادة الوزن

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:14 م
صدى البلد
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آية التيجي
نسمع كثيرا عن الفاكهة الممنوعة في الرجيم أو أثناء إتباع نظام غذائي صحي، ومنها المانجو والتين والبلح والموز والعنب معتقدين أنها تزيد الوزن، وتسبب في فشل الرجيم الذي نتبعه، وبالتالي زيادة الوزن، وضياع الجهد المبذول.

وعلق معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية، أنه لا توجد فاكهة ممنوعة خلال اتباع نظام الرجيم أو الحمية الغذائية، حيث أن جميع أنواع الفاكهة مسموح بتناولها، ولكن في حدود السعرات الحرارية والكمية المتاحة لكل شخص خلال يومه.

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واكد القيعي، في تصريح لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن لكل الأطعمة التي نتناولها- بما فيها الخضروات والفاكهة - لها سعرات حرارية، وهو ما يجب ان نقوم بحسابه، وذلك حتى نتجنب زيادة الوزن أثناء اتباع الرجيم.

وأضاف القيعي، أن منع تناول هذه الانواع من الفاكهة؛ هو خطأ كبير، حيث ان الموز كمثال غني بالماغنسيوم، ويساهم في تقليل آلام العضلات بعد التمرين، بالإضافة إلى ان تناوله أثناء التمرين يمد الجسم بالكربوهيدرات التي تعطي طاقة اثناء التمرين.

ونصح القيعي، بعدم الامتناع عن تناول أنواع معينة من الفاكهة، بل أكد على تناولها بشكل منتظم في إطار حساب السعرات الحرارية والكميات التي نحددها لأنفسنا خلال اليوم الواحد.
معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية
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