تعليقا على امتلاكها 7 مليارات دولار.. سها عرفات: كان الأمريكان سابوني

نفت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطيني الشهيد ياسر عرفات، المزاعم التي تردد بشأن امتلاكها 7 مليار دولار حصلت عليها من أموال الشعب الفلسطيني.





وتابعت:" إذا مشت نملة في أي اتجاه الأمريكان عارفين إلى أين ذهبت في أي مكان بالعالم..تخيل لو أنا عندى 7 مليار الأمريكان كانوا هيخلو عندى هذه الأموال".





وأضافت "سها عرفات"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها لو تمتلك هذه الأموال ما كانت تركتها أجهزة المخابرات العالمية، مشددة على أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.



