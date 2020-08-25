تعليقا على امتلاكها 7 مليارات دولار.. سها عرفات: كان الأمريكان سابوني

نفت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطيني الشهيد ياسر عرفات، المزاعم التي تردد بشأن امتلاكها 7 مليار دولار حصلت عليها من أموال الشعب الفلسطيني.
وتابعت:" إذا مشت نملة في أي اتجاه الأمريكان عارفين إلى أين ذهبت في أي مكان بالعالم..تخيل لو أنا عندى 7 مليار الأمريكان كانوا هيخلو عندى هذه الأموال".
وأضافت "سها عرفات"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها لو تمتلك هذه الأموال ما كانت تركتها أجهزة المخابرات العالمية، مشددة على أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.
وجهت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطيني الشهيد ياسر عرفات، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، على موقفه من القضية الفلسطينية، وتابعت:"موقف الرئيس السيسى شجاع ..ولا خايف من أحد..أحنا بنرفع راسنا على موقف الرئيس السيسى وجيش مصر الذى يعد من أقوى جيوش المنطقة".
وأضافت "سها عرفات"، أن المنطقة العربية تغيرت جغرافيًا واستراتيجيًا كما تغيرت الاولويات بها، وعلينا ان نتعلم من عبر التاريخ، مشيرة إلى أن كل دولة عربية مستقلة لها سيادة على قرارها وعلينا أن نلتف لمن يريد إحداث فتنة بين الفلسطينيين والدول العربية.