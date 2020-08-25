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رياضة

ميدو: من مصلحة كومان رحيل ميسي عن برشلونة.. اعرف السبب

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:58 م
ميسي
ميسي
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محمد رشاد
أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن أفضل قرار للمدير الفني الجديد لبرشلونة كومان هو رحيل ميسي عن الفريق الكتالوني .

وقال ميدو خلال برنامجه أوضة اللبس عبر شاشة قناة النهار: " كومان لا يحب اللاعبين أصحاب الشخصيات القوية وأنا دخلت في خلافات شديدة معه في وقت سابق".

وأضاف: " أفضل شيء لكومان رحيل ميسي وأنا أعرف ذلك جيدا لأنني دخلت في العديد من الصدمات مع كومان وهو فشل في احتواء أزماتي معه، وحال استمرار ميسي مع برشلونة كان سيصطدم معه".

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن ميسي أبلغ إدارة برشلونة برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني.
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