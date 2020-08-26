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توك شو

أرملة ياسر عرفات تكشف سر الهجوم عليها من الإخوان.. وتشكر الرئيس السيسي لهذا السبب

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:07 ص
سها عرفات
سها عرفات
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قسم التوك شو
كشفت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطينى الشهيد ياسر عرفات، إن هناك تعليمات صدرت لجماعة الإخوان الإرهابية بمهاجمتها، بسبب موقفها من القضية الفلسطينية، وتابعت: "أنا دائمًا لا اتحدث عنهم ولكن أستطيع القول إنه صدرت تعليمات لهم أن يهاجموني"... المزيد 

نفت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطيني الشهيد ياسر عرفات، المزاعم التي تردد بشأن امتلاكها 7 مليارات دولار حصلت عليها من أموال الشعب الفلسطيني. .. المزيد 


وجهت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطيني الشهيد ياسر عرفات، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، على موقفه من القضية الفلسطينية، ... المزيد 


قالت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطينى الشهيد ياسر عرفات، إنها تتعرض إلى إرهاب فكرى بسبب موقفها من دولة الإمارات،  ولكنها لن تخضع لذلك، مشددة على أن مواقفها تهدف إلى حماية الشعب الفلسطيني، وعدم الوقوع في أخطاء الماضى، عندما تكبد الشعب الفلسطيني، تبعات المواقف السياسية، التي لم تكن مناسبة... المزيد 


قالت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطينى الشهيد ياسر عرفات، إن دولة الإمارات ودول الخليج ساندوا القضية الفلسطينية ولا يمكن لأحد أن يزايد على موقفهم من فلسطين، وتابعت:"أنا كنت شاهدة على استضافت الإمارات على جزء من الفلسطينيين الذين كانوا في العراق عقب غزو الكويت". .. المزيد 

قالت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطينى الشهيد ياسر عرفات، إن هناك 2 مليون فلسطيني رهينة بيد حركة "حماس" في قطاع غزة . .. المزيد 

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