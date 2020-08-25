سها عرفات توجه التحية للرئيس السيسى على موقفه الشجاع من فلسطين

وجهت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطينى الشهيد ياسر عرفات، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، على موقفه من القضية الفلسطينية،





وتابعت:"موقف الرئيس السيسى شجاع ..ولا خايف من أحد..أحنا بنرفع راسنا على موقف الرئيس السيسى وجيش مصر الذى يعد من أقوى جيوش المنطقة".





وأضافت "سها عرفات"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المنطقة العربية تغيرت جغرافيًا واستراتيجيًا كما تغيرت الاوليات بها، وعلينا ان نتعلم من عبر التاريخ، مشيرة إلى أن كل دولة عربية مستقلة لها سيادة على قرارها وعلينا أن نلتف لمن يريد إحداث فتنة بين الفلسطينيين والدول العربية.





وقالت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطينى الشهيد ياسر عرفات،إنها تتعرض إلى إرهاب فكرى بسبب موقفها من دولة الإمارات، ولكنها لن تخضع لذلك، مشددة على أن مواقفها تهدف إلى حماية الشعب الفلسطيني، وعدم الوقوع في أخطاء الماضى، عندما تكبد الشعب الفلسطيني، تبعات المواقف السياسية، التي لم تكن مناسبة.





وأضافت "سها عرفات"، أن الإمارات دولة عربية مستقلة دعمت ومازالت تدعم فلسطين، وعلينا أن لا نسير وراء من يريد إبعاد فلسطين عن اشقائهم العرب، وتابعت:"إسرائيل مبسوطة بالشرخ بين الشعب الفلسطيني والإمارات".





ولفتت "سها عرفات"، إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، لديه بعد نظر، تمامًا كما كان "أبو عمار"، مشددة على أنها تتعرض إلى هجوم شرس من قبل الذباب الإلكترونى





، وتابعت:" بيخونونى على موقفى".