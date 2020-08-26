إصابة حليف أردوغان السابق بـ فيروس كورونا

أعلن علي باباجان، زعيم حزب الديمقراطية والتقدم في تركيا ووزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الأسبق، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقال باباجان، الحليف السابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر إن نتائج اختبار كورونا الخاصة به جاءت "إيجابية".





وأكد باباجان دخوله الحجر الصحي هو وأسرته لفترة، بناء على نصيحة الأطباء، معلنا استمرار في عمله من المنزل.





وسجلت تركيا أكثر من 261 ألف إصابة بفيروس كورونا و6193 حالة وفاة. وسبق أن انتقد باباجان تعامل حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان مع أزمة كورونا.





وقدم نائب رئيس الوزراء الأسبق، 10 مقترحات للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها تركا، داعيا إلى تغيير الحكمة.



