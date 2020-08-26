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محافظات

عيادة الطب النفسي بمستشفي سرطان الأقصر تقدم خدمات متكاملة للمرضي

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:52 ص
صدى البلد
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شمس يونس

تشهد مستشفي شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان بمحافظة  الاقصر نهضة وتطور طبي وعلمى يتماشي مع ما تسعى اليه ادارة المستشفي من تقدم فى جميع المجالات  لخدمة المرضي  واسرهم فى محافظات الصعيد.

وتبدى المستشفي اهتمام كبير بالطب النفسي داخل المستشفي لما له من انعكاس ايجابي على الصحة العامة للمرضي .

ويهتم المتخصصون فى مجال الطب النفسي من الفريق الطبي داخل المستشفي بالعديد من الامراض النفسية منها ، امراض الاكتئاب والتوتر والقلق العام والوسواس القهري، امراض الذهان والاضطرابات الوجدانيه، امراض الزهايمر والشيخوخة  وضعف الذاكره لدى الكبار، امراض طب نفسي الاطفال والتوحد وفرط الحركه وسلس البولي والاكتئاب ومشاكل المراهقه، امراض اضطرابات النوم، الادمان والاقلاع عن التدخين، الاضطرابات الجنسية.
كما تقدم عيادة الطب النفسي بمستشفي شفاء الاورمان الدعم النفسي لجميع المرضي ومرافقيهم كذلك الاكتشاف المبكر لجميع الامراض النفسية ، ومعالجة المرضي النفسيين المشخصيين باورام فى ايامهم الاولى ،فضلا عن تعليم المرضى اكتساب مهارات التكيف والتعامل مع الضغوطات و مقاومه العجز، وكذلك مساعده المرضى الذين يعانون من اورام الجهاز التنفسي في الاقلاع عن التدخين والتعامل مع الالام المزمنه ذات الطابع النفسي . 

ويهتم القسم ايضا  بالدعم النفسى لجميع المرضى بعد إجراء العمليات الجراحية ومتابعة الأطفال زوى الأورام وتقديم الرعايه النفسيه لاسرهم  والتعامل النفسى مع المرضى فى حين رفض العلاج وكذلك العنايه بمرضى الأورام من زوى الاحتياجات الخاصة وتقديم الاستشارات النفسيه لجميع العاملين بالمستشفى وعمل جلسات علاج جمعى للمرضى من زوى التشخيص الواحد  وأخرى لاهالى المرضى من المحافظات المختلفه واخرى لاباء وامهات الاطفال فضلا قديم الرعايه النفسيه الخاصه للمرأه ذات أورام الرحم والثدى والمرأه المعيله وتقديم العنايه النفسيه الخاصه بالمرضى ذوى الجنسيات الأخرى وتقديم المتابعه النفسيه للافراد ذوى الأورام فى الاسره الواحده .

وتسعى المستشفي من خلال عيادة الطب النفسي على تنفيذ عدة مقترحات خلال الفترة المقبلة من اهمها  اقامة دورة تدريبية عن مهارات الاتصال وفض المنازعات لقطاع الامن بالمستشفى ودوره تدريبيه  اخرى عن التعامل النفسى مع المرضى  واهميه الطب النفسى للعاملين فى قطاع التمريض وكذلك تقديم مقال فى مجال علم النفس والطب النفسى بمجلة شهريه بالمستشفى مدعوم بحوار مع مريض تغلب على مرض السرطان وسار نموزج للاخرين.
 
وتنظيم  ندوات  مصغره فى قاعه  الانتظار بصفه اسبوعيه وكذلك المرور الاسبوعى على غرف المرضى وخاصه قبل الخروج من المستشفى ومن المقترحات ايضا انشاء  صفحه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك  للتفاعل العلمى وتقديم المعلومات الطبيه والنفسيه الصحيحه وعمل بورشور مصغر بالامراض التى يعنى به الطب النفسى وعلاج الإدمان .
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