مجرد العدوى بـ كورونا.. مضاعفات خطيرة تصيب أصحاب هذا المرض

حذر أطباء من أن الأشخاص الذين يعانون من ضغط الدم غير المتحكم فيه أو غير المنضبط يمكن أن يصابوا بمضاعفات خطيرة إذا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.





حيث يمكن للأشخاص الذين يعانون من ضغط الدم غير المتحكم به أن يصابوا بـ مضاعفات خطيرة ، بما في ذلك فشل أعضاء متعددة أو قصور في القلب أو نوبة قلبية ، وسكتات دماغية كبيرة إذا أصيبوا بـ كوفيد -19 .





ونصح الخبراء الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بمراقبة ضغط الدم بانتظام والتأكد من الرقابة الصارمة على النظام الغذائي والأنشطة البدنية والأدوية.









وحذروا من أن فيروس كورونا يمكن أن يكون كارثيًا لأولئك الذين يعانون من ضغط الدم غير المنضبط وكذلك مرض السكري لأن هذه الأمراض تضر بشدة بالأعضاء الحيوية ، بما في ذلك القلب والكلى والرئتين.





قال الخبراء إن أحدث الدراسات العلمية كشفت أن ارتفاع ضغط الدم هو أكثر حالات الاعتلال المشترك انتشارًا بين المرضى المصابين بفيروس كورونا حول العالم. وأضافوا أن 21.1٪ من مرضى كوفيد -19 يعانون من ارتفاع ضغط الدم.





قال البروفيسور خوار الكاظمي ، طبيب القلب المرتبط بالمعهد الوطني لأمراض القلب والأوعية الدموية (NICVD):"إن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم ليسوا أكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19 مقارنة بالأشخاص الأصحاء".





لكن يمكن أن يصابوا بمضاعفات خطيرة بعد الإصابة بالفيروس المستجد إذا كان ضغط الدم لديهم خارج السيطرة أو لا يمكن السيطرة عليه، يحتاج الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم إلى مراقبة ضغط الدم بانتظام في المنزل واتخاذ تدابير للسيطرة عليه لتجنب المضاعفات الخطيرة.





قال البروفيسور كاظمي ، رئيس قسم أمراض القلب الوقائية في NICVD ، إن فيروس كورونا يتسبب في التهاب الأوعية الدموية وأعضاء الجسم الأخرى ، مما يسبب مضاعفات خطيرة لمرضى ارتفاع ضغط الدم.



