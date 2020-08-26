مجدى عبد الغنى يهنئ الننى بهدفه فى شباك "ام كيه دونز".. شاهد

ألف مبروك يا نيني على هدفك الجميل , وان شاء الله تكون خير بداية جديدة مع الجانرز 💗

بالتوفيق لـ أبناء مصر في كل العالم 🇪🇬@ElNennY pic.twitter.com/Jfia09NVjl