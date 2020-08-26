مجدى عبد الغنى يهنئ الننى بهدفه فى شباك "ام كيه دونز".. شاهد

هنأ مجدى عبد الغنى لاعب منتخب مصر سابقا ، محمد الننى على هدفه الذى سجله فى شباك فريق" ام كيه دونز"
ونشر مجدى عبد الغنى تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".
وكتب عبدالغنى " ألف مبروك يا نيني على هدفك الجميل , وان شاء الله تكون خير بداية جديدة مع الجانرز بالتوفيق لـ أبناء مصر في كل العالم " .
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و احتفل محمد النني لاعب فريق أرسنال الإنجليزي بفوز فريقه أرسنال على فريق" ام كيه دونز" في المباراة الودية التي أقيمت بينهما.
ونشر النني عبر حسابه على "تويتر" صورا له من مشاركته في اللقاء، وعلق عليها "فكرت في التسجيل؛ لإظهار مدى سعادتي بالعودة".
ونشر مجدى عبد الغنى تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".
وكتب عبدالغنى " ألف مبروك يا نيني على هدفك الجميل , وان شاء الله تكون خير بداية جديدة مع الجانرز بالتوفيق لـ أبناء مصر في كل العالم " .
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و احتفل محمد النني لاعب فريق أرسنال الإنجليزي بفوز فريقه أرسنال على فريق" ام كيه دونز" في المباراة الودية التي أقيمت بينهما.
ونشر النني عبر حسابه على "تويتر" صورا له من مشاركته في اللقاء، وعلق عليها "فكرت في التسجيل؛ لإظهار مدى سعادتي بالعودة".
ألف مبروك يا نيني على هدفك الجميل , وان شاء الله تكون خير بداية جديدة مع الجانرز 💗— Magdy AbdElGhany (@MagdyAbdEGhany) August 26, 2020
بالتوفيق لـ أبناء مصر في كل العالم 🇪🇬@ElNennY pic.twitter.com/Jfia09NVjl