تهريب دقيق ومصانع بدون ترخيص.. مباحث تموين القاهرة تداهم الأسواق وتضبط قضايا متنوعة

حقق رجال مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة نتائج إيجابية فى ضبط القضايا العديد من القضايا التموينية المتنوعة.

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى وإستغلال السلع، فقد تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-





ضبط (مسئول عن مصنع أحذية بدائرة قسم شرطة الوايلى) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من مستلزمات المصنوعات الجلدية مجهولة المصدر لتصنيع الأحذية مستخدمًا علامات تجارية لشركات عالمية "مقلدة" بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وعُثر بداخل المصنع على (12,500 طن كسر بلاستيك- 1531000 قطعة مستلزمات أحذية - 4450 زوج حذاء "كوتشى" - 6 ماكينة حقن بلاستيك) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وضبط (مسئول عن مصنع أسلاك كهربائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان) لإدارته المصنع بدون ترخيص وإستغلاله فى تصنيع الأسلاك الكهربائية مستخدمًا خامات رديئة الصنع ومجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وعُثر بداخل المصنع على (2,700 طن نحاس- 800 كيلو جرام خردة "مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"- أدوات وماكينات تصنيع).

وضبط (صاحب صيدلة بدائرة قسم شرطة روض الفرج).. لحيازته عقاقير طبية مجهولة المصدر وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد.





وعثر بداخل الصيدلية على (عدد 1730"قرص دوائى وكبسولات وأمبولات وزجاجات شراب "مختلفة الأنواع") مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وضبط (سائق حال إستقلاله سيارة نقل بدائرة قسم شرطة السلام أول) محمل عليها (4,750 طن دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية) بقصد تجميعه والتصرف فيه بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.





كما تم ضبط (مسئول عن مخبز سياحى بدائرة قسم شرطة دارالسلام).. لإدارته المخبز بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم والمنصرف حصصًا للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخبز على ( 500 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم).

كما تم ضبط (مسئول عن مخزن مواد غذائية بدائرة قسم شرطة الجمالية).. لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وإعادة تعبئتها مستخدمًا علامات تجارية غير مسجلة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وعثر بداخل المخزن على (طن سكر- 600 لتر خل- 500 كيلو جرام أرز - 250 كيلو جرام زيت طعام- 200 كيلو جرام مكرونة- 90 كيلو جرام ملح طعام- 600 زجاجة فارغة "معدة للتعبئة" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



