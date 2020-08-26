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حوادث

الداخلية تضبط ورشا لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط والمنوفية والبحيرة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:21 ص
صدى البلد
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مصطفى الرماح
قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر الغير مرخصة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وقوات الأمن المركزى ومديرية أمن أسيوط من ضبط (بندقية آلية - 90 طلقة نارية عيار من ذات العيار - 3 خزينة لبندقية آلية - 2 فرد خرطوش) خلال إستهداف منزل ( أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية) لقيامه بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

حيث تبين عدم تواجده ، كما عثر بحوزة والد المتهم على ( فرد خرطوش) وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع وأن باقى المضبوطات تخص نجله الهارب

وفى سياقٍ متصل تمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وقوات الأمن المركزى ومديرية أمن المنوفية من ضبط (طبنجة -  4  خزن أسلحة نارية – كمية من الطلقات النارية والخرطوش مختلفة الأعيرة) بحوزة ( مزارع – مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا ).

وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى والذخائر بقصد الإتجار .
 
 كما تمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وقوات الأمن المركزى ومديرية أمن البحيرة من ضبط (طبنجة - فرد خرطوش محلى الصنع -  فرد روسى محلى الصنع - عدد 2 طبنجة صوت - عدد من أجزاء الأسلحة النارية - العدد المستخدمة فى عملية التصنيع) بحوزة (ميكانيكى – مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود).. وبحوزته وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة بقصد الإتجار وكذا إدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والاتجار فيها.
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