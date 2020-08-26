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ثقافة

تشكيل الورق الملون.. ورشة أونلاين بثقافة مطروح

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:30 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يستمر تألق مسرح قصر ثقافة مطروح بإبداعات فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث استضاف المسرح  فرقة مطروح للمواهب، وأحيا الحفل مجموعة من المواهب الشابة منهم (الشاعر الشاب معاذ، الفنانة فرح، الفنانة منه، محمد عبدالمنعم، عبدالرحمن أيمن، تنورة الشاب محمود لطفى ) وقد قدموا عروض مميزة ومتنوعة بحضور جمهور مطروح مع التشديد على الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات ومراعاة نسبة الحضور. 

ومن خلال أنشطة الاونلاين أقيمت ورشة تشكيل بالورق الملون قدمتها الفنانك شيرين جورج ببيت ثقافة برانى أوضحت طرق استغلال الورق الملون فى صناعة أشياء مفيدة مثل ظرف او ملف، بجانب ورشة تشكيل بالأشكال الهندسية قدمتها الفنانة منى شاكر تناولت من خلالها طريقة استخدام الشكل البيضاوي والقلب والدائرة فى رسم صورة قرد ظريف.

 بينما نفذ سامى روبيل بنادى التكنولوجيا الجزئين الاول والثانى من صيانة أجهزة الكمبيوتر موضحا من خلالها طريقة صيانة كل جزء من أجزاء الجهاز، وفي مجال الشعر عقدت أمسية شعرية لنادى ادب بادية مطروح قدمها الشاعر عبدالقادر طريف رئيس نادى الادب المركزى تحدث من خلالها عن أهم المبدعين والشعراء بمطروح وخص بالذكر الراحل المبدع على حمدان شاعر العامية ورئيس نادى الادب الأسبق.

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