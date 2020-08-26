الكشف عن جيل جديد من رولز رويس جوست 2020.. صور

أعلنت شركة رولز رويس عن تطوير السيارة الأيقونية جوست Rolls-Royce Ghost، التى سيتم الكشف عنها رسميًا في خريف عام 2020.









وأوضحت شركة رولز رويس أن السيارة التى تباع فى أسواق العالم منذ عام 2009 سيتم تطويرها كليا وبشكل أفضل، حيث سيكون هناك المزيد من سهولة الاستخدام والدقة وكذلك المزيد من متعة القيادة.





وقام خبراء هندسة Rolls-Royce بتهيئة بنية إطار السيارة الجديدة لدمج عناصر من مجموعة الطرازات الحالية للعلامة التجارية مثل الدفع الرباعي والتوجيه بجميع العجلات، مع تكييف الهيكل لاستيعاب التطورات الكبيرة والقدرات الديناميكية.





كما تم وضع تقنية PLANAR لقيادة أكثر متعة وثباتا، حيث تعد أحد التطورات الرئيسية للإعداد الديناميكي للسيارة الجديدة، والذي يتكون من ثلاثة عناصر.





أولا: مثبط عظم الترقوة العلوية، والتي يتم تركيبها فوق مجموعة التعليق الأمامي مما يوفر قيادة أكثر ثباتًا وسهولة، والتي تقول رولز رويس إنها أول تقنية في العالم.





ثانيا: نظام Flagbearer، الذي يستخدم الكاميرات لقراءة الطريق أمامك وإعداد نظام التعليق لأي تغييرات في سطح الطريق.





ثالثا: الإرسال بمساعدة الأقمار الصناعية، والذي يسحب بيانات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتحديد الترس الأمثل مسبقًا للزوايا القادمة، مما يسمح نظام Planar لـ Ghost الجديد بالتنبؤ والتفاعل حتى مع أسطح الطريق الأكثر تطلبًا.





وتم تكليف مهندسى رولز رويس في الهيكل والتعليق بتقديم التطورات التقنية التي حققوها بانتظام إلى الإدارات الأخرى، بالإضافة إلى توضيح كيفية تلبية هذه التطورات لرغبات العميل.