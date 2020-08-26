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قريطم: الملصق الإلكتروني يحمل الهوية الرقمية للسائق وليس جهاز تتبع

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:43 م
مساعد وزير الداخلية
مساعد وزير الداخلية الأسبق
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نورهان رأفت
قال اللواء مدحت قريطم ، مساعد وزير الداخلية الأسبق ، إن الملصق الإلكتروني ، الخاص بقانون المرور الجديد ، هو الهوية الالكترونية للسيارة ، وليس جهاز تتبع ، كما هو يشاع ، موضحا أن جميع بيانات السائق تكون مخزنة على تلك الشريحة .

وأضاف اللواء مدحت قريطم ، عبر سكايب ، لـ برنامج "صباحك مصري" ، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2 ، أن الشريحة سالبة ، ولا يصدر منها أية إشارات تتبعيه ، وتقرأ فقط في حالة مرور المركبة على لجنة مرورية .

ولفت مساعد وزير الداخلية الأسبق ، إلى أن أهمية تلك الشريحة ، ترجع عند حدوث أية حالة سرقة المركبات ، دون الحاجة للجوء للطوارئ وإتباع الكثير من الإجراءات ، وتتم الإجراءات عن طريق النظم والمعلومات التابعة لإدارات المرور.

وأوضح "قريطم" ، أن البرامج مجهزة ع الملصق ، بحيث لا يمكن لأي شخص أن يزيلها ويضعها على مركبة أخري ، لأنها تتلف فورا.

وتابع " قريطم" ، برامج الملصق الإلكتروني تساعد إدارات المرور ، على التعرف على أماكن الكثافات المرورية المختلفة ، وإخطار المواطنين.

وشدد "قريطم " ، على أنه في حالة عدم وجود ملصق لأية مركبة ، يعرض صاحبها للمساءلة ، وذلك بتاريخ سماح حتى الـ 20 من أكتوبر المقبل ، وتسحب الرخص في حالة عدم الحصول عليها .
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