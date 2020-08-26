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محافظات

غلق مجزر دواجن وضبط 3 أطنان هياكل وجلد وهوالك ببلبيس.. شاهد

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:26 م
مجزر دواجن
مجزر دواجن
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محمد الطحاوي

قاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية حملة علي المنشآت الغذائية بمركز ومدينة بلبيس، يرافقه مراقبي الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي الأغذية بالإدارة الصحية ببلبيس.

 

تم المرور علي مجزر دواجن، وتبين وجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية به، ويمثل خطر داهم علي الصحة العامة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع.

 

كما تم ضبط ٣ طن هياكل وجلد دواجن معبأة، وإعدام ٤٢٠ كجم هوالك إنتاج ودواجن لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتغير في لونها، وتم سحب ٥ عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الادمي، وتحرير ٢ محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

 

وأكد وكيل الوزارة علي تكثيف الحملات الرقابية علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

غلق مجزر دواجن وضبط 3 أطنان هياكل وجلد وهوالك ببلبيس.. شاهد
غلق مجزر دواجن وضبط 3 أطنان هياكل وجلد وهوالك ببلبيس.. شاهد
غلق مجزر دواجن وضبط 3 أطنان هياكل وجلد وهوالك ببلبيس.. شاهد
غلق مجزر دواجن وضبط 3 أطنان هياكل وجلد وهوالك ببلبيس.. شاهد
غلق مجزر دواجن وضبط 3 أطنان هياكل وجلد وهوالك ببلبيس.. شاهد
غلق مجزر دواجن وضبط 3 أطنان هياكل وجلد وهوالك ببلبيس.. شاهد
غلق مجزر دواجن وضبط 3 أطنان هياكل وجلد وهوالك ببلبيس.. شاهد
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