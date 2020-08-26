خصومات تصل إلى 60%..التموين تكشف موعد انتهاء الأوكازيون الصيفي

قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، إن عمل فترة ثانية للاوكازيون الصيفى لمدة شهر كان بناء على طلب من الاتحاد العام للغرف التجارية للاستفادة من فترات الإجازات وتنشيط الحركة التجارية، وسينتهي الاوكازيون يوم 22 سبتمبر.





وأوضح أيمن حسام الدين، خلال حواره على قناة "اكسترا نيوز"، ان الوزارة تحرص على توفير السلع للمواطنين بسعر جيد وجودة عالية، مشيرًا الى ان الخصومات تبدأ من 10% وتصل إلى 60% او أكثر.





واضاف ان عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي لهذا العام وصل عددهم 3 الاف محل تجاري، والقواعد الاساسية هي ان يكون المحل لديه سجل تجاري، مشيرًا الى ان الوزارة تسهل الاجراءات بشكل كبير "وترخيص الاوكازيون بيتاخد في نفس اليوم".





واضاف ان الوزارة تبدء استعدادتها للعام الدراسي الجديد من خلال معارض "اهلا مدارس" وهو لتوفير كل المستلزمات والادوات المدرسية ومن المفترض بداية المعارض في شهر اكتوبر.



