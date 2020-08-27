200 ألف جنيه حداً أدنى.. قيمة جائزة الدولة للمبدع الصغير

وافق مجلس النواب على إنشاء جائزة الدولة للمبدع الصغير، ووفقاً لمشروع القانون تخصص جائزة تسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير" تمنح سنويًا لصغار المبدعين في مجالات الثقافة والفنون.





ويستهدف المشروع الجديد التزام من الدولة برعاية صغار المبدعين، وتشجيعهم على الإبداع في مجالات الثقافة والفنون، تجسيدًا للنصوص الدستورية التي تمنح الحق في الثقافة لكل مواطن، كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب إلى جانب رعاية المبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.





فيما يلي أبرز مواد القانون ..





- تقدر قيمة الجائزة بـ 200 ألف جنيه كحد أدنى لصغار المبدعين في مجالات الثقافة والفنون





- نشر أعمال الفائز تكون على نفقة المجلس الأعلى للثقافة.

- يمنح كل فائز لقب "حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير" بقرار من وزير الثقافة.

- ينص القانون على أن وزير الثقافة يصدر قرارًا بعدد الجوائز التي تمنح سنويًا ، والقيمة المالية لكل منها ، والمجالات الممنوحة عنها، والتصنيف العمرى للمبدعين