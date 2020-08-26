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اقتصاد

لو تعرضت للنصب على الإنترنت| شاهد.. رئيس حماية المستهلك بيقولك إزاي تجيب حقك

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:46 م
صدى البلد
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محمد صبيح
قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك إن قانون حماية المستهلك الجديد رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ أقر وجوب استلام فاتورة شراء الساعة أو الخدمة المباعة، كما أقر إثبات عملية البيع والشراء بأي وسائل غير الفاتورة من خلال التقدم للجهاز بشكوى وفتح محضر وإثبات الوقائع.


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وأوضح أحمد سمير أن الفاتورة في قانون حماية المستهلك القديم لسنة ٢٠٠٦ كانت تمثل جريمة اذا طلبها المستهلك إلا أن القانون الجديد رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ ألزم البائع بإصدار الفاتورة للمشتري.


وتابع، يمكن للمشتري إثبات عملية الشراء حتى لو عبر الإنترنت ودون استلام فاتورة عن طريق المحادثات التي تمت بين البائع والمشتري لإتمام عملية الشراء على سبيل المثال أو الإعلان الذي يقوم بترويجه البائع للمنتج الذي حصل عليه المشتري وغير  ذلك من وسائل الإثبات التي يثبتها جهاز حماية المستهلك خلال عملية التحقيق في الواقعة.


وطالب الدكتور أحمد سمير المستهلكين بالتوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.
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