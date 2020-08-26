الرئيس السيسي بيسأل عليهم دايما.. القوى العاملة: منظومة جديدة لتحديد العمالة غير المنتظمة.. فيديو

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر بصرف مبلغ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة على ثلاث دفعات.





وأضاف وزير القوى العاملة ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن الدولة قامت بصرف 2 مليار و 400 مليون جنيه على ثلاث دفعات، مؤكدًا أن عدد المواطنين الذين سيحصلون على الأموال وصل لـ مليون و600 ألف عامل.





ولفت وزير القوى العاملة إلى أن السيسي يسأل عن العمالة بشكل عام، والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص.





وأوضح وزير القوى العاملة أن هناك صندوق إعانات الطوارئ للعمال يقوم باستكمال صرف الإعانات للعاملين فى القطاعات المتضررة. ونعمل على منظومة جديدة لتحديد العمالة غير المنتظمة، ولن يستثنى أى فئة متضررة من فيروس كورونا من الحصول على إعانات للتعويض عن الضرر.





وأشار وزير القوى العاملة إلى أنه جلس مع وزراء الزراعة والإسكان والري والبيئة، لرصد عدد العمال المتضررين من أزمة فيروس كورونا.