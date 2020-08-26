أول تعليق من حسن نصر الله على القصف الإسرائيلي لقواته في جنوب لبنان

اعتبر الأمين العام لـ حزب الله اللبناني حسن نصر الله ، أن ما حصل في جنوب لبنان أمس أمر حساس ومهم، منوها إلى أنه لن يعلق عليه في الوقت الحالي.









وفي كلمة وجهها نصر الله إلى جرحى المقاومة اللبنانية وعائلاتهم، تعليقا على قصف طائرات إسرائيلية لمواقع تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، أمس، قال "ما حصل في جنوب لبنان أمس، هو أمر مهم وحساس لدينا، لكن لن أعلق عليه الآن، وسأترك ذلك إلى وقت لاحق.









وأكد نصر الله في كلمته أن هؤلاء (الجرحى) الذين كانوا متواجدين دائما في الميادين والساحات ولبوا النداء ولم يبخلوا بأي عطاء أو جهد"، فقد أعطاهم الله وسام الجراح وألحقهم بالعظماء، على حد تعبيره.







