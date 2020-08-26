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محمد الغباري: جميع الدروس المستفادة من الحرب العالمية الثانية طبقت في نصر أكتوبر.. فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:46 م
محمد الغباري
محمد الغباري
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إبراهيم القادري
قال اللواء محمد الغباري المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ، إن حروب الجيل الرابع لها أكثر من وسيلة من وسائل الحرب وبدأت من الثمانينات ويتم تطويرها بأستمرار .

واضاف محمد الغباري خلال لقائه في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياة: ليس هناك حرب بدون هدف وليس هناك حرب بدون تشكيلات معركة وليس هناك حرب بدون وسائل للتدمير .

وأوضح محمد الغباري ، أن الحروب تطورت من الجيل الاول حتى تم تطويرها حتي وصلنا الي حروب الجيل الرابع .

وتابع : أن حرب أكتوبر تم بها تطبيق جميع الدروس المستفادة من الحرب العالمية الثانية .

واكمل : ان حرب اكتوبر تسمى حرب الاسلحة المشتركة الحديثة وهذا ما جعلنا نحقق خسائر في الجانب الآخر.
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