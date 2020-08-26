مفاجأة.. 75% من الأملاح ليست بسبب تناول الملح

يشكل ارتفاع نسبة الأملاح فى أجسامنا ، خطورة كبيرة على الصحة ، حيث تتسبب في إصابتنا بالعديد من الأمراض ، أبرزها ، "الضغط المرتفع ، واضطرابات الكلى".





وذكرت كلية الطب بجامعة هارفارد ، أن حوالي 75٪ من أملاح الصوديوم الموجودة فى أجسامنا ، لم تتكون بسبب تناول ملح الطعام ، ولكنها نتجت بسبب تناول العديد من الاطعمة التى تحتوى على نسبة كبيرة من الصوديوم ، مثل الأطعمة المصنعة وأطعمة المطاعم .





وللتمكن من علاج هذه المشكلة بشكل صحيح؛ يجب تعلم كيفية تقليل الملح في نظامنا الغذائي بشكل صحيح ، من خلال 5 نصائح بسيطة، وهى:

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تناول المزيد من الفاكهة والخضروات خاصة الانواع التى تحتوى على نسبة منخفضة من البوتاسيوم.





اختر المنتجات منخفضة الصوديوم، واقرأ ملصقات العبوات، واختر العلامات التجارية التي تحتوي على أقل مستويات الصوديوم.





تجنب تناول هذه الاطعمة قدر الامكان ، وحاول اختيار اكثرها انخفاضا فى نسبة الصوديوم؛ لأنها أكثر مصادر الاملاح "الخبز، والحساء المعلب، واللحوم الباردة واللحوم المعالجة، والبيتزا، والدواجن " الدواجن الطازجة ، التي يتم حقنها غالبًا بمحلول ملح ، والدواجن المصنعة مثل شرائح الدجاج الجاهزة"، والساندويشات من مطاعم الوجبات السريعة مثل البرجر.





كن حذرا عند تناول الطعام في الخارج ويمكن أن يختلف مستوى الصوديوم بشكل كبير من طبق إلى آخر ومن مطعم إلى آخر، و تحقق من مواقع المطاعم للحصول على معلومات عن الصوديوم قبل أن تخرج ، أو اطلب من النادل مساعدتك .



