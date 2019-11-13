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مرأة

بأقل تكلفة .. طريقة تحضير مشروب سحري للتخلص من الأملاح الزائدة

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 12:31 م
مشروب سحري للتخلص
مشروب سحري للتخلص من الأملاح في الجسم
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رضوى حسام
تعد الأملاح الزائدة بالجسم من أخطر الأمور الصحية، فقد تتسبب في الإصابة بعدة أمراض مثل حصوات الكلى وانسداد الحالب، كما أن الأملاح تعمل على حبس كمية كبيرة من الماء في الجسم مما يؤدي لزيادة الوزن، لذلك كشف موقع "health line " عن طريقة تحضير مشروب طبيعي للتخلص من الأملاح الزائدة في الجسم .


- المكونات :-

- ملعقة كافور

- كوب ماء

- ملعقة بذور شيا


- الطريقة :-

- توضع المكونات السابقة في براد الماء ووضعه على النار حتى الغليان

- تناول كوبين منه يوميًا سيعطي نتائج رائعة
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