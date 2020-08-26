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سيارات

4 خطوات سريعة لتبريد دركسيون السيارة في الصيف

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:00 م
دركسيون السيارة
دركسيون السيارة
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أماني نوار
يجد جميع قائدي السيارات دركسيون السيارة تتعرض إلى السخونة الشديدة ، خاصة في فصل الصيف ، ولذلك بسبب درجات الحرارة المرتفعة .

وفي هذا الوقت تحديدا يضطر سائق السيارة للإنتطار حتى تصل درجة حرارة  دركسيون السيارة على مستوى جيد آدمي وليس غرفة للساونا .

وفي هذا التقرير يعرض موقع " صدى البلد " الإخباري باستعراض الطريقة الأفضل والأسرع لتبريد مقصورة السيارة في 4 طرق سهلة .

-اخرج الهواء الساخن من داخل قمرة  قيادة السيارة ، لذلك قبل الدخول إلى السيارة افتح النوافذ  ليخرج الهواء الساخن من السيارة سريعا.

- ابدا بقيادة سيارتك والنوافذ المفتوحة من أجل تسريع خروج الهواء الساخن من قمرة قيادة السيارة ، حتى وإن كانت السيارة تحتوي على فتحة سقف قم بفتحها هي الأخرى .

- أما الخطوة الثالثة ستكون تشغيل مكيف السيارة بأعلى قوة ، ثم قم بفتح التكييف على درجته الأولى الأضعف ، وانتظر قليلا حتى يبدأ قليلا نظام تبريد السيارة بالتكييف مع هذه الاجواء الحارة .

-بعد أن يتكيف نظام التبريد مع درجات الحرارة العالية داخل المقصورة حاول تشغيل نظام إعادة تدوير الهواء في السيارة .
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