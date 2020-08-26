4 خطوات سريعة لتبريد دركسيون السيارة في الصيف

وفي هذا التقرير يعرض موقع " صدى البلد " الإخباري باستعراض الطريقة الأفضل والأسرع لتبريد مقصورة السيارة في 4 طرق سهلة .





- أما الخطوة الثالثة ستكون تشغيل مكيف السيارة بأعلى قوة ، ثم قم بفتح التكييف على درجته الأولى الأضعف ، وانتظر قليلا حتى يبدأ قليلا نظام تبريد السيارة بالتكييف مع هذه الاجواء الحارة .





-بعد أن يتكيف نظام التبريد مع درجات الحرارة العالية داخل المقصورة حاول تشغيل نظام إعادة تدوير الهواء في السيارة .

يجد جميع قائدي السيارات دركسيون السيارة تتعرض إلى السخونة الشديدة ، خاصة في فصل الصيف ، ولذلك بسبب درجات الحرارة المرتفعة .وفي هذا الوقت تحديدا يضطر سائق السيارة للإنتطار حتى تصل درجة حرارة دركسيون السيارة على مستوى جيد آدمي وليس غرفة للساونا .-اخرج الهواء الساخن من داخل قمرة قيادة السيارة ، لذلك قبل الدخول إلى السيارة افتح النوافذ ليخرج الهواء الساخن من السيارة سريعا.- ابدا بقيادة سيارتك والنوافذ المفتوحة من أجل تسريع خروج الهواء الساخن من قمرة قيادة السيارة ، حتى وإن كانت السيارة تحتوي على فتحة سقف قم بفتحها هي الأخرى .