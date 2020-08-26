أبو العينين: شيخ الأزهر يقود الرسالة الأسمى في العالم.. وينشر الوسطية والاعتدال

ووجه النائب محمد أبو العينين التحية للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قائلا إنه - الغائب الحاضر- الذي يقود رسالة هي الأسمى، متمثلة في الدين الوسطي المعتدل، واستطاع أن يحمي مسؤولية تلك الرسالة بكل أمانة، ووقف بشجاعة أمام كل ما نسجه أهل الشر للنيل من دين وأرض هذا الوطن.

وهنأ أبو العينين، أوائل الثانوية الأزهرية على تفوقهم، رغم الظروف الصعبة التي مر بها الجميع، بسبب انتشار فيروس كورونا، معربًا عن ثقته في حملهم لرسالة عظيمة تحت لواء شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، مشددًا على أنهم مستقبل الأزهر، وهم من يستكملون رسالة الأزهر إلى العالم كله ويقولون «الأزهر هنا»، لكن هذا لن يتحقق إلا إذا كانوا أهلًا لهذه الرسالة.









وأضاف عضو مجلس النواب، أنه من خلال تلك الرسالة العظيمة التي يحملها الأزهر الشريف، يكمن التحدي أمام أبناء الأزهر وطلابه الصاعدين، والذي يتضمن تجديد الخطاب الديني؛ للدفاع عن الدين الوسطي، وليس المنحرف الذي يتخذه أهل الشر غطاءً لأعمالهم الإرهابية، مؤكدًا أن أبناء الأزهر ومستقبله، هم من سيتحملون مسؤولية تجديد الخطاب والوقوف في وجه تلك الجماعات.



