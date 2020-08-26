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ديني

أبو العينين: شيخ الأزهر يقود الرسالة الأسمى في العالم.. وينشر الوسطية والاعتدال

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:37 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
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أثنى النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، على دور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في حمل ونقل رسالة السماء إلى العالم، مشيدًا بوثيقة الأُخوة الإنسانية، وخطاب الدكتور أحمد الطيب، والذي تمت ترجمته بعدة لغات، ليعبر عن سماحة الإسلام ومدى الثقل الذي يتمتع به الأزهر وشيخه في العالم كله.


جاء ذلك خلال استقبال النائب محمد أبو العينين لأوائل الثانوية الأزهرية بمقر شركة كليوباترا العقارية، في احتفال خاص لتكريمهم تحت رعاية شيخ الأزهر الشريف والنائب محمد أبو العينين، بحضور النائب محمد أبو العينين، والشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد بركات، المشرف على المركز الإعلامي للأزهر الشريف، والسيدة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية، والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير عام شبكة قنوات صدى البلد.


ووجه النائب محمد أبو العينين التحية للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قائلا إنه - الغائب الحاضر- الذي يقود رسالة هي الأسمى، متمثلة في الدين الوسطي المعتدل، واستطاع أن يحمي مسؤولية تلك الرسالة بكل أمانة، ووقف بشجاعة أمام كل ما نسجه أهل الشر للنيل من دين وأرض هذا الوطن.


وهنأ أبو العينين، أوائل الثانوية الأزهرية على تفوقهم، رغم الظروف الصعبة التي مر بها الجميع، بسبب انتشار فيروس كورونا، معربًا عن ثقته في حملهم لرسالة عظيمة تحت لواء شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، مشددًا على أنهم مستقبل الأزهر، وهم من يستكملون رسالة الأزهر إلى العالم كله ويقولون «الأزهر هنا»، لكن هذا لن يتحقق إلا إذا كانوا أهلًا لهذه الرسالة.


وأضاف عضو مجلس النواب، أنه من خلال تلك الرسالة العظيمة التي يحملها الأزهر الشريف، يكمن التحدي أمام أبناء الأزهر وطلابه الصاعدين، والذي يتضمن تجديد الخطاب الديني؛ للدفاع عن الدين الوسطي، وليس المنحرف الذي يتخذه أهل الشر غطاءً لأعمالهم الإرهابية، مؤكدًا أن أبناء الأزهر ومستقبله، هم من سيتحملون مسؤولية تجديد الخطاب والوقوف في وجه تلك الجماعات.


وشدد على أهمية ودور الأزهر، والذي يمتد تاريخه لأكثر من 1000 عام، وما يقدمه للعالم كله من علم، فالأزهر هو منارة العلم، مشيدًا بأبناء وعلماء الأزهر، والذين لهم باع تاريخي مسجل بأحرف من نور، وسيكون طلاب وأبناء الأزهر أهلًا لحمل رسالة السماء التي تركها أسلافهم، وأشاد بالتقدم التقني الكبير الذي يشهده الأزهر الشريف، حيث المرصد العلمي، الذي يعد أداة وصل بين الأزهر وغالبية دول العالم.




أبو العينين: شيخ الأزهر يقود الرسالة الأسمى في العالم.. وينشر الوسطية والاعتدال
أبو العينين: شيخ الأزهر يقود الرسالة الأسمى في العالم.. وينشر الوسطية والاعتدال
أبو العينين: شيخ الأزهر يقود الرسالة الأسمى في العالم.. وينشر الوسطية والاعتدال
أبو العينين: شيخ الأزهر يقود الرسالة الأسمى في العالم.. وينشر الوسطية والاعتدال
أبو العينين: شيخ الأزهر يقود الرسالة الأسمى في العالم.. وينشر الوسطية والاعتدال
أبو العينين: شيخ الأزهر يقود الرسالة الأسمى في العالم.. وينشر الوسطية والاعتدال
أبو العينين: شيخ الأزهر يقود الرسالة الأسمى في العالم.. وينشر الوسطية والاعتدال
أبو العينين: شيخ الأزهر يقود الرسالة الأسمى في العالم.. وينشر الوسطية والاعتدال
أبو العينين: شيخ الأزهر يقود الرسالة الأسمى في العالم.. وينشر الوسطية والاعتدال
أبو العينين: شيخ الأزهر يقود الرسالة الأسمى في العالم.. وينشر الوسطية والاعتدال
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