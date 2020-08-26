مفيد فوزي يظهر بالكمامة على الهواء: مساء المسؤولية.. كورونا موجود.. فيديو

ظهر الإعلامي مفيد فوزي، على الهواء مرتديا الكمامة ، قائلا:" مساء المسؤولية".





وقال مفيد فوزي في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" لابس الكمامة لأنني حريص على إرسال رسائل للمصريين بأن متواجد ولم يرحل بعد". للمصريينبأن فيروس كورونا





وأضاف مفيد فوزي:" فيروس كورونا متواجد ويزداد معدل الإصابات به، ومن الغفلة ان نتحدث بان حالات التعافي كثيرة ".





وتابع مفيد فوزي:" يجب علينا اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء والحفاظ على التباعد الاجتماعي".





واكمل مفيد فوزي:" الدولة أعطت المواطنين مسؤولية الحفاظ على أرواحهم، مضيفا :" روح المسؤولية مفتقدة لدى الجميع وكنت في مناقشة سريعة ومع رجل دليفرى لم يرتد كمامة، ورد علي قائلا:"«الحكومة فتحت الدنيا »".



