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توك شو

مفيد فوزي يظهر بالكمامة على الهواء: مساء المسؤولية.. كورونا موجود.. فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:33 م
مفيد فوزي
مفيد فوزي
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هاني حسين
 ظهر الإعلامي مفيد فوزي، على الهواء مرتديا الكمامة ، قائلا:" مساء المسؤولية".

وقال مفيد فوزي  في  حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" لابس الكمامة لأنني حريص على إرسال رسائل للمصريين بأن فيروس كورونا متواجد ولم يرحل بعد".

وأضاف مفيد فوزي:"  فيروس كورونا متواجد ويزداد معدل الإصابات به، ومن الغفلة ان نتحدث بان حالات التعافي كثيرة ".

وتابع مفيد فوزي:"  يجب علينا اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء والحفاظ على التباعد الاجتماعي".

واكمل مفيد فوزي:"  الدولة أعطت المواطنين مسؤولية الحفاظ على أرواحهم، مضيفا :" روح المسؤولية مفتقدة لدى الجميع وكنت في مناقشة سريعة ومع  رجل دليفرى لم يرتد كمامة، ورد  علي قائلا:"«الحكومة فتحت الدنيا »".

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