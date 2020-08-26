أردوغان يستنجد بـ ترامب.. ويزعم: لسنا سبب التوتر في شرق المتوسط

استنجد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الأمريكي دونالد ترامب بسبب التحركات التي تقوم بها اليونان وقبرص إلى جانب فرنسا في شرق المتوسط.





وحاول أردوغان التهرب من المسئولية عن التوترات في شرق المتوسط، وادعى أن بلاده ليست الطرف المتسبب في توتر منطقة شرق المتوسط.





وزعم أردوغان أن تركيا قدمت خطوات تثبت موقفها المؤيد لخفض التوتر والحوار في منطقة شرق المتوسط.





وأعلن وزير الخارجية اليونانية، نيكوس دندياس، زيادة المياه الإقليمية لبلاده من 6 أميال إلى 12 ميلا جنوب جزيرة كريت.





ويعد هذا الإعلان، تصريحا بنهاية الاتفاق الذي تم توقيعه بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة الوفاق الليبية في يناير الماضي، حيث يصبح بلا فائدة.





تأتي هذه التصريحات عقب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تمت بين مصر واليونان.