أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 27 أغسطس 2020

ينشر "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الخميس، في سوق العبور لتجارة الجملة، خاصة مع طرح محاصيل العروة الجديدة.







وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 3 و7 جنيهات للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو الطماطم من 1.75 إلى 3.5 جنيه.







وبلغ كيلو البطاطس من 2 إلى 3.5 جنيه والبصل من 2.5 إلى 3.5 جنيه، والكوسة من 3 إلى 5.50 جنيه.





وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 11 إلى 17 جنيها، والفلفل الرومي البلدي من 2 إلى 4 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي الصوب 4 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي من 1.50 إلى 3.50 جنيه.



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