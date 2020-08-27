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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 27 أغسطس 2020

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:59 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ينشر "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الخميس، في سوق العبور لتجارة الجملة، خاصة مع طرح محاصيل العروة الجديدة.


وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 3 و7 جنيهات للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو الطماطم من 1.75 إلى 3.5 جنيه. 


وبلغ كيلو البطاطس من 2 إلى 3.5 جنيه والبصل من 2.5 إلى 3.5 جنيه، والكوسة من 3 إلى 5.50 جنيه.

 
وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 11 إلى 17 جنيها، والفلفل الرومي البلدي من 2 إلى 4 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي الصوب 4 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي من 1.50 إلى 3.50 جنيه.



وسجل سعر كيلو الخيار البلدى من 3 إلى 5 جنيهات، والخيار الصوب من 3.50 لـ6 جنيهات، والملوخية من 2 إلى 3 جنيهات، والبامية بسعر 17 جنيها.


وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 8 و12 جنيها، وسجل كيلو القلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 20 إلى 30 جنيها، وسعر ورق العنب البلدي من 10 إلى 15 جنيها، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات، والبنجر 4 جنيهات.


وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 0.5 إلى 2.50 جنيه، والباذنجان البلدي 0.5 إلى 2.50 جنيه، والباذنجان الأبيض بسعر من 0.5 إلى 2.50 جنيه.


أسعار الفاكهة اليوم
كما تراوح سعر البرتقال الصيفي من 10 إلى 16 جنيها، والجريب فروت بسعر 12 جنيها، والعنب البناتي الأحمر يتراوح من 5 إلى 9 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر بسعر 6 جنيهات.


وسجل سعر التفاح المصري من 10 إلى 16 جنيها، والكانتلوب من 3 إلى 7 جنيهات، والبلح الرملى بـ 7.50 جنيه، والبلح السيوى بـ 20 جنيها، والمانجو عويسى بسعر 30 جنيها، والمانجو الهندي بسعر 20 جنيها، والمانجو البلدي بسعر 10 جنيهات، والبطيخ من 8 إلى 10 كيلو بسعر يتراوح بين 38 و40 جنيها.
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