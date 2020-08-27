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فن

نعاها بكلمات مؤثرة.. وفاة زوجة خال حمدي المرغني

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:01 ص
حمدي المرغني
حمدي المرغني
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ميرنا محمود
نعى الفنان حمدي المرغني زوجة خاله، بكلمات مؤثرة، عبرت عن حزنه الشديد لوفاتها، طالبا الدعاء لها. 

 وكتب حمدي المرغني عبر خاصية الاستوري  على حسابه الشخصي بموقع انستجرام :انتقلت الي رحمة الله مرات خالي ربنا يرحمها و يغفرلها و يسكنها فسيح جناته. 

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و تابع : " ادعولها مكنتش مرات خالي و بس، لا كانت أختي الكبيرة و المحامي بتاعي قدام خالي وأمي وقدام الكل". 

واستكمل : هتوحشيني اووي يوحشني قعدتك وهزارك وضحكك الي عمرك ما بطلتيه للحظة بس انا واِثق في الله انك دلوقتي في أحسن مكان في جنة الخلد بالله عليكم ادعولها ..ربنا يصبرك يا خالي و يصبر ولاد خالي كلهم يارب". 
نعاها بكلمات مؤثرة.. وفاة زوجة خال حمدي المرغني
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