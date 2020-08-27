AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الرئيس العراقي: الانتهاكات التركية تشكل خرقا للقوانين الدولية

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:07 م
الرئيس العراقي برهم
الرئيس العراقي برهم صالح
Advertisements
أحمد محرم
أكد الرئيس العراقي برهم صالح، خلال استقباله وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، أن الانتهاكات التركية المتكررة بقصف أراضي العراق تشكل خرقًا للقوانين الدولية.

وأعلن مكتب وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، وصولها إلى العاصمة العراقية بغداد لإجراء محادثات بشأن "التدخلات التركية" على الأراضي العراقية، خصوصا الضربات الجوية ضد حزب العمال الكردستاني (حركة التمرد الكردية التركية) في كردستان العراق.

اقرأ أيضًا | 

وقال مكتب الوزيرة الفرنسية، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز"، اليوم الخميس، إن بارلي ستجري محادثات مع قائد قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي، والرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي تولى مهماته في مايو الماضي.

وأضاف البيان ـ الذي أصدره مكتب وزيرة الجيوش الفرنسية ـ أن بارلي ستركز خلال الزيارة على القضايا الكبرى التي بحثها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال زيارته قبل أسابيع، من مكافحة تنظيم "داعش" إلى احترام سيادة العراق.

وكان مصدر في وزارة الجيوش الفرنسية، صرح في وقت سابق "انتقلنا إلى مستوى مقلق من المساس بالسيادة العراقية"، مؤكدا من جديد "دعم فرنسا الكامل للسيادة العراقية في إطار توازن إقليمي معقد"، موضحا أن باريس رصدت عناصر تدل على قيام داعش سرا بإعادة تنظيم لصفوفه لم تكن متوقعة لكنها تشكل تحديا حقيقيا للعراق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دعم فرنسي كامل للعراق ضد الاعتداءات التركية.. ووزيرة الجيوش تزور بغداد

وزيرة الجيوش الفرنسية تجرى محادثات بشأن "التدخلات التركية" في العراق

من فرنسا.. العراق يعلن تطوير ترسانته العسكرية

وزيرة الجيوش الفرنسية بالعراق لمناقشة التدخلات التركية وخطر تنظيم داعش

ترشيحاتنا

نعاها بكلمات مؤثرة.. وفاة زوجة خال حمدي المرغني

التهكم على الزمالك في قناة الأهلي مرفوض.. ميدو يطالب بـ هدوء الأوضاع بين قطبي الكرة المصرية

شاهد.. أول إطلاله لـ هند عبد الحليم بعد زواجها

مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في انقلاب سيارة بأسيوط

هل تجوز صلاة العصر قبل المغرب بدقائق معدودة ؟

أضرار القرفة على هؤلاء من الرجال والنساء

AdvertisementS

طريقة السداد وحالات الإعفاء.. تفاصيل عن غرامة الـ 500 جنيه للتخلف عن التصويت في انتخابات الشيوخ

بغير الطريق التأديبي.. قراران جمهوريان بفصل معاوني نيابة عامة من عملهما

وزيرة الصحة تحذر : مرض مزمن يعرضك للوفاة فى حالة إصابتك بكورونا.. فيديو

هى دى أختك.. إخوانى يقتل طالبا فى البساتين أثناء سيره مع زميلته.. والد الضحية: رماه فى مقلب قمامة

أول مراحل العلاج.. أحمد مرتضي منصور يخضع لعملية جراحية

حاول الاعتداء عليها جنسيا.. تفاصيل ذبح ربة منزل وطفليها على يد ابن عمها فى البحيرة

الكيلو بـ 16 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

زوجة أخى طردتنى.. القصة الكاملة لمعاناة حفيدة طلعت حرب فى غرفة فوق السطح..فيديو

شوبير يكشف حقيقة استمرار أحمد فتحي مع الأهلي

تاسوعاء الجمعة.. الإفتاء: صيام عاشوراء السبت ويجوز صيامه منفردا

قمة الأتوبيس.. مصدر يكشف إمكانية تغيير عقوبة انسحاب الزمالك أمام الأهلي

بسبب الحكام.. اتحاد الكرة يقرر إحالة 4 مسئولين في أندية الدوري إلى لجنة الانضباط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجد نفسه عالقا في جزيرة نائية.. كورونا يفرق بين أب وعائلته لمدة 5 أشهر

نجمات يتنافسن على الأجمل.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

بعد مصرعها بـ 40 عاما.. كشف ملابسات جريمة قتل فتاة عشرينية والقبض على الجاني