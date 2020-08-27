وصول وسفر.. مطار القاهرة يسير 153 رحلة جوية على مدار اليوم لنقل 18 ألف راكب

يسير مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم، الخميس، 153 رحلة جوية رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات، تقل على متنها نحو 18 ألف راكب إلى وجهات أوربية وعربية وآسيوية تسيرها شركات الطيران الأجنبية والخاصة والناقل الوطني مصر للطيران.









وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن رحلات السفر ستقلع إلى عدد من العواصم، منها فرانكفورت وباريس ولندن وبروكسل وجوانزو وروما وميلانو وأثينا وفيينا وإنجمينا وبيروت وأسطنبول وأديس أبابا وجده ودبى والشارقة والرياض وأبوظبى، حيث تغادر 76 رحلة على متنها عدد ركاب يبلغ 7575، في حين يستقبل المطار عبر صالات وصوله المختلفة 77 رحلة تنقل على متنها 10673 راكبا قادمة من عدة وجهات دولية.









وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.





