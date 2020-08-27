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فن

محمد الشرنوبي يبهر جمهوره في أحدث جلسة تصوير له على الشاطئ

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:36 م
محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي
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ميرنا محمود
شارك الفنان محمد الشرنوبي  متابعيه وجمهوره، صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير له من خلال حسابه بموقع  التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وحازت الصور علي إعجاب متابعيه وجاءت التعليقات كالآتي: 
أحلي واحد، ربنا يحميك، الصور مبهجة اوي

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وطرح الفنان محمد الشرنوبي أغنية "من قلبي سلام لبيروت"، بعد الانفجار الأخير الذي هز العاصمة اللبنانية، ويتعاون فيها مع المؤلف الموسيقي مصطفى الحلواني، عبر صفحته بموقع انستجرام.

يذكر أن آخر أعمال محمد الشرنوبي  مسلسل "ليه لأ" تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا.

شارك فى المسلسل أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا وهالة صدقي  ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبوعوف.
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