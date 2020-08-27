AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لوكاشينكو: حرب ومذبحة دبلوماسية تشن ضدنا.. وبوتين يعطي أمرًا لقواته

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:10 م
لوكاشينكو
لوكاشينكو
Advertisements
محمد علي
اعتبر رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أن ما يجري ضده هي حرب حقيقية، يجب مواجهته بكل حسم، وفقا لما ذكرته شبكة "آر تي".

وقال لوكاشينكو في اجتماع في مينسك اليوم: "نتعرض اليوم لمرحلة معينة من حرب هجينة، لنقولها بصراحة، حرب ضد بيلاروس. وإلا كيف يمكن تسميتها؟ لقد أصيبت وسائل الإعلام بعدوى هذا الصراع وهذه الحرب".

 ويعتقد لوكاشينكو أن "مذبحة دبلوماسية" قد بدأت ضد بلاده، وقال إن "المذبحة الدبلوماسية ضدنا بدأت على أعلى مستوى".

وشدد لوكاشينكو على أن بعض جيران بيلاروس ليس فقط يدعون بصراحة لإعادة الانتخابات في الجمهورية، بل وأخذوا يتدخلون في الشؤون الداخلية للبلاد، ويمارسون الضغوط، و"هذه حرب دبلوماسية بحد عينها".

وقال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إنه واثق من أن خطة ضم مقاطعة جرودنو البيلاروسية إلى بولندا، لن تنجح، ولن يتم تنفيذها.

وأضاف لوكاشينكو: "ترون هذه التصريحات، القائلة إنه إذا تفككت بيلاروس، فإن منطقة جرودنو ستذهب إلى بولندا. لقد أخذوا يتحدثون عن ذلك علنا وبصراحة. وينامون ويرون تحقيق ذلك. لكنهم لن ينجحوا في تحقيق أي شيء من هذا".

وأضاف أن البلاد تضطر الآن، إلى إنفاق مبالغ طائلة من أجل استقرار الوضع على الحدود الغربية، حيث تم نشر بعض الوحدات العسكرية.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، أن القوات الروسية لن يتم استخدامها في بيلاروس طالما لم تتجاوز العناصر المتطرفة في ذلك البلد الحدود، ولم تشرع في أعمال نهب.

وقال بوتين في حديث لقناة "روسيا 1" اليوم الخميس، إن على روسيا التزامات أمنية أمام بيلاروس تتعلق بالدفاع عن سيادتها واستقلالها واستقرارها، وذلك بموجب عدد من الاتفاقات الثنائية والدولية.

وأضاف بوتين أن نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو طلب منه أن تقدم روسيا لبلاده المساعدة المطلوبة أذا اقتضت الضرورة، وتابع: "قلت إن روسيا ستنفذ كل التزاماتها".

وأوضح بوتين أن روسيا شكلت احتياطا من رجال إنفاذ القانون لمساعدة مينسك، لكنه استدرك قائلا إنه تم الاتفاق مع لوكاشينكو على أن هذا الاحتياطي لن يستخدم طالما لم يخرج الوضع عن السيطرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خصم ترامب يعلن دعمه احتجاجات بيلاروسيا ضد الرئيس الديكتاتور

لوكاشينكو: لن تكون هناك إعادة للانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا

احتجاجا على نتائج الانتخابات.. تظاهرات حاشدة ضد رئيس بيلاروسيا .. فيديو

ترامب يعتزم مناقشة الوضع في بيلاروس مع الجانب الروسي

الرئيس البيلاروسي ينفي تحرك قوات روسية إلى بلاده لدعمه في مواجهة المحتجين

لوكاشينكو: الجيش في حالة تأهب قتالي على الحدود الغربية لـ بيلاروسيا

ترشيحاتنا

تاسوعاء الجمعة.. الإفتاء: صيام عاشوراء السبت ويجوز صيامه منفردا

في عيد ميلادها.. سر انفصال هيدي كرم عن زوجها

حفيدة "طلعت حرب" تعيش فوق السطوح.. والحكومة تتحرك لرعايتها

أول مراحل العلاج.. أحمد مرتضي منصور يخضع لعملية جراحية

حكم صيام تاسوعاء وسببه وفضله.. أحكام لا يعرفها الكثير

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب والقنوات الناقلة

AdvertisementS

طريقة السداد وحالات الإعفاء.. تفاصيل عن غرامة الـ 500 جنيه للتخلف عن التصويت في انتخابات الشيوخ

حبس سما المصري عامين وتغريمها 200 ألف جنيه فى اتهامها بسب وقذف ريهام سعيد

بغير الطريق التأديبي.. قراران جمهوريان بفصل معاوني نيابة عامة من عملهما

حاول الاعتداء عليها جنسيا.. تفاصيل ذبح ربة منزل وطفليها على يد ابن عمها فى البحيرة

كيف ورط حكم الـ var إبراهيم نورالدين فى هدف مروان محسن بلقاء الأهلي والجونة.. تفاصيل

حبس متهم فى واقعة اغتصاب فتاة فندق فيرمونت

أول مراحل العلاج.. أحمد مرتضي منصور يخضع لعملية جراحية

وزيرة الصحة تحذر : مرض مزمن يعرضك للوفاة فى حالة إصابتك بكورونا.. فيديو

الكيلو بـ 16 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

هى دى أختك.. إخوانى يقتل طالبا فى البساتين أثناء سيره مع زميلته.. والد الضحية: رماه فى مقلب قمامة

دفنوه في حمامات القصر.. ما لا تعرفه عن هيلا سيلاسي آخر أباطرة إثيوبيا

شيري وزمردة تعترفان أمام المحكمة بممارسة الدعارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها السوشي والسينابون.. قائمة طعام جيجي حديد خلال الحمل

وجد نفسه عالقا في جزيرة نائية.. كورونا يفرق بين أب وعائلته لمدة 5 أشهر

نجمات يتنافسن على الأجمل.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع