لوكاشينكو: حرب ومذبحة دبلوماسية تشن ضدنا.. وبوتين يعطي أمرًا لقواته

اعتبر رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أن ما يجري ضده هي حرب حقيقية، يجب مواجهته بكل حسم، وفقا لما ذكرته شبكة "آر تي".





وقال لوكاشينكو في اجتماع في مينسك اليوم: "نتعرض اليوم لمرحلة معينة من حرب هجينة، لنقولها بصراحة، حرب ضد بيلاروس. وإلا كيف يمكن تسميتها؟ لقد أصيبت وسائل الإعلام بعدوى هذا الصراع وهذه الحرب".





ويعتقد لوكاشينكو أن "مذبحة دبلوماسية" قد بدأت ضد بلاده، وقال إن "المذبحة الدبلوماسية ضدنا بدأت على أعلى مستوى".





وشدد لوكاشينكو على أن بعض جيران بيلاروس ليس فقط يدعون بصراحة لإعادة الانتخابات في الجمهورية، بل وأخذوا يتدخلون في الشؤون الداخلية للبلاد، ويمارسون الضغوط، و"هذه حرب دبلوماسية بحد عينها".





وقال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إنه واثق من أن خطة ضم مقاطعة جرودنو البيلاروسية إلى بولندا، لن تنجح، ولن يتم تنفيذها.





وأضاف لوكاشينكو: "ترون هذه التصريحات، القائلة إنه إذا تفككت بيلاروس، فإن منطقة جرودنو ستذهب إلى بولندا. لقد أخذوا يتحدثون عن ذلك علنا وبصراحة. وينامون ويرون تحقيق ذلك. لكنهم لن ينجحوا في تحقيق أي شيء من هذا".





وأضاف أن البلاد تضطر الآن، إلى إنفاق مبالغ طائلة من أجل استقرار الوضع على الحدود الغربية، حيث تم نشر بعض الوحدات العسكرية.





من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، أن القوات الروسية لن يتم استخدامها في بيلاروس طالما لم تتجاوز العناصر المتطرفة في ذلك البلد الحدود، ولم تشرع في أعمال نهب.





وقال بوتين في حديث لقناة "روسيا 1" اليوم الخميس، إن على روسيا التزامات أمنية أمام بيلاروس تتعلق بالدفاع عن سيادتها واستقلالها واستقرارها، وذلك بموجب عدد من الاتفاقات الثنائية والدولية.





وأضاف بوتين أن نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو طلب منه أن تقدم روسيا لبلاده المساعدة المطلوبة أذا اقتضت الضرورة، وتابع: "قلت إن روسيا ستنفذ كل التزاماتها".



