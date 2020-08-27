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رياضة

إقالة المدير الفني للفيحاء السعودي

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:32 م
صدى البلد
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عمر سلامة
قرر مجلس إدارة نادي الفيحاء السعودي برئاسة عبدالله بن أحمد أبانمي، إنهاء عقد المدير الفني للفريق الأول البرتغالي خورخي سيماو، وذلك بسبب النتائج السلبية التي يحققها مؤخرا.


وكان الفيحاء قد تعرض لخسارة كبيرة أمام الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الطرفين في الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.


وأوضح البيان الذي أصدره الفيحاء، أنه تم التعاقد مع المدرب الوطني يوسف الغدير حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري 2019-2020.


وقدم المجلس شكره للمدرب البرتغالي سيماو على ما قدمه خلال فترة تواجده مع الفريق.


كما عبر المجلس عن ثقته بالمدرب الوطني يوسف الغدير متمنيًا له التوفيق في مهمته مع الفريق فيما تبقى من مباريات الموسم.
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